Parmigiana di melanzane perfetta: non è una ricetta complicata ma un errore può rovinare tutto. Ecco i cinque da non commettere mai

Parmigiana di melanzane, una passione tutta italiana. Perché ormai non esiste più solo una stagione per portarla in tavola e ci delizia in ogni epoca dell’anno. Un secondo piatto che può diventare anche un antipasto, il ripieno di un panino, la classica soluzione per un pranzo sul lavoro. Insomma, è goloso e versatile a patto di non commettere errori.

Perché sembra facile preparare un’ottima parmigiana di melanzane e in effetti lo è, a patto però di rispettare alcune regole fondamentali. Sono infatti almeno cinque gli errori irrimediabili che possono compromettere la buona riuscita di questa ricetta.

Cominciamo con la scelta delle melanzane. Devono essere di una qualità eccellente e preferibilmente la varietà tonda che consente di ricavare fette belle sode e compatte. Anche il taglio ha il suo peso: ogni fetta dovrà essere spessa al massimo 4 millimetri.

Per un perfetto risultato finale ricordatevi di fare perdere l’acqua alle melanzane. Questo ortaggio è pieno di acqua per natura, se non le lasciate asciugare prima di friggerle rischiate di avere un prodotto finale pieno di ,liquido e senza sapore. Per questo dopo averle affettate, mettetele a strati in un colapasta cosparse di sale grosso e poi lasciatele riposare per almeno un’ora. Quando dovete friggerle sarà sufficiente sciacquarle e asciugarle bene con carta da cucina.

Parmigiana di melanzane, la scelta degli ingredienti e la cottura da non sbagliare

Fate attenzione anche alla salsa di pomodoro. Per una parmigiana di melanzane a regola d’arte non dovete lasciarla troppo liquida. Quindi preparate un sugo denso, ma asciutto e che non coli. Lasciatelo cuocere sul fuoco più a lungo, a fiamma bassa, in modo che si asciughi e sia veramente più gustoso.

La mozzarella fior di latte è quella ideale per preparare la parmigiana. Il primo accorgimento è scegliere una mozzarella non freschissima, perché avrà già perso un po’ della sua umidità. Anche in questo caso tagliatela a fettine e lasciatela riposare almeno un’ora su un tagliere. Inclinatelo leggermente verso il lavello, coperto con un canovaccio e infine premete per far uscire fuori l’acqua.

Ultimo passaggio fondamentale è quello della cottura, in questo caso doppia perché in due fasi, La prima è quella della frittura: quale olio utilizzare per le melanzane? Meglio puntare su un olio delicato e non troppo forte, quindi un extravergine piuttosto che un olio di semi. Friggete poche melanzane alla volta, scolandole subito sulla carta da cucina. Infine la cottura in forno: preriscaldatelo a 200° e poi cuocete per 40-45 minuti al massimo. In fondo sia le melanzane che la salsa sono già cotte e la mozzarella deve soltanto sciogliersi.