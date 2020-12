Il dito che usi per indossare gli anelli manifesta molto di te e potrebbe farti capire quel qualcosa che non sapevi. Prova questo test!

Questo test ti aiuta a decifrare alcuni tratti del tuo carattere e comprendere qualcosa di te di inaspettato. Sin dagli albori del tempo abbiamo sempre indossato degli accessori e le nostre dita sono state agghindate a sfarzo e lusso.

In realtà, anche se inconsapevolmente, noi abbiamo sempre posizionato i nostri anelli in modo specifico e particolare. Magari senza nemmeno accorgercene abbiamo messo sempre l’anello allo stesso dito senza sapere che questa azione nasconde qualcosa.

Non aver paura di fare questo test e di comprendere quel qualcosa in più che ti mancava prima. Vediamo in dettaglio cosa nascondi e diamo inizio al test!

Quali sono le dita con cui indossi sempre i tuoi anelli? Il test ti dirà perché lo fai

Andiamo per ordine e scopriamo cosa nasconde il dito con cui indossi gli anelli:

Se utilizzi il pollice per indossare gli anelli:

Il pollice è di solito il dito che gli uomini scelgono per indossare gli anelli, ma di recente si è diffusa anche la moda di indossarli su questo dito per le donne. Se indossi sempre gli anelli sul pollice, significa che siete originali e che sostenete la vostra assoluta indipendenza. Non ti conformi alle norme dettate dalla società e preferisci fare affidamento solo su principi che ti appartengono nel profondo di te stesso. C’è in te la necessità di distinguerti dagli altri e di avere la tua percezione delle cose. Chi indossa gli anelli su questo dito ha spesso anche la sensazione di non essere capito dagli altri per le proprie peculiarità.

Invece se utilizzi il dito indice:

Se sei abituato a indossare anelli sull’indice allora significa che senti di godere di molto rispetto e riconoscimento sociale. Hai fiducia in te stesso e nelle tue capacità di tenere le redini delle situazioni. Possiedi però una anima generosa che è di solito sufficiente per ammorbidirli e metterli in uno stato di fiducia. Il tuo spirito dominante a volte può spaventare il tuo partner. Non averne timore, chi ti ama, ti ama per quello che sei ed anche il carisma che possiedi.

Qualora tu utilizzassi il dito medio:

Se indossi gli anelli sul dito medio significa che sei un ottimo negoziatore che difende il suo punto di vista fornendo in genere argomenti inconfutabili. Vivi in ​​armonia con ciò che ti circonda e hai principi molto solidi. Sei una persona molto pragmatica e sai come preservare un clima calmo con i tuoi cari. Anche se potrebbe succedere che alcune persone ti trovassero limitato o fastidioso a volte, sei convinto di avere sempre ragione.

Se invece indossi il tuo anello sul dito anulare:

Tutti considerano questo dito come il simbolo del legame speciale e di un impegno costante. Le persone ti apprezzano particolarmente per tutte le tue qualità umane. Di solito in te c’è una forte tendenza a riuscire a costruire legami forti con i tuoi cari e rispondere sempre quando la situazione lo richiede necessario. Che tu sia stabile all’interno di una coppia o per ora single, se hai deciso di indossare gli anelli sull’anulare, significa che sei una persona sincera e premurosa.

Infine, se indossi il tuo anello sul dito mignolo:

Se invece sei abituato ad indossare i tuoi anelli sul mignolo allora significa che sei una persona dotata di forte ingegno ed intuizione. Sei molto loquace e ti piace condividere la tua verità e le tue esperienze con chi ti circonda. Sei una persona che è sempre all’insegna dell’avventura, pronta a cimentarti in ogni nuova esperienza che possa far accrescere te stesso. Non dici mai no all’idea di fare un viaggio inaspettato o di provare un’esperienza che è considerata al di fuori della norma.