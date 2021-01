Comincia un nuovo anno all’insegna della speranza. Il 2021, che parte oggi, dovrebbe essere l’anno in cui l’incubo pandemia Covid-19 potrebbe finire. Cominciamo col primo bollettino dell’anno, sperando sia l’inizio della fine. I dati e i numeri forniti dalla Protezione Civile



Il 2020 si è finalmente chiuso, e la speranza è che il nuovo anno possa portarsi via l’incubo Coronavirus. Siamo nel pieno delle feste: oggi 1 gennaio 2021 si festeggia il Capodanno, ma non mancano i dati del Ministero della Sanità e della protezione civile sulla pandemia in Italia. Scopriamoli insieme, con particolare attenzione all’indice RT. Di seguito il bollettino della giornata di ieri, giovedì 31 dicembre 2020.

Covid-19 bollettino di oggi 1 gennaio

Leggiamo ora i numeri e i dati sull’epidemia arrivano ogni pomeriggio organizzati e redatti dal Ministero della Salute e rilasciati dalla Protezione Civile. Vediamo il bollettino di oggi, venerdì 1 gennaio 2021. A seguire l’elenco dettagliato e specifico con i nuovi contagi, morti, guariti. Ma anche il numero dei tamponi che sono stati fatti.

Totale casi: – contagiati

Morti: -morti

Tamponi: – tamponi

Dimessi/Guariti: – guariti

Ricoverati: — ricoveri

Terapie intensive: – terapie intensive

Tasso di positività: -% (-%)

Potete leggere ogni giorno su Instanews il monitoraggio dei casi di Coronavirus anche a livello nazionale.

Covid-19, il bollettino di oggi regione per regione in Italia

Ecco qui sotto, invece, i numeri specifici e i dati di ogni singola regione. Potrete leggere il dato che riguarda il numero complessivo di contagi di Coronavirus regione per regione in Italia.

Nei dati che ogni giorno vengono aggiornati troverete la situazione con i numeri sull’incremento di casi per ogni regione, come comunicato nel bollettino ufficiale della Protezione Civile.

Lombardia: –

Piemonte: –

Campania: –

Veneto: –

Emilia Romagna: –

Lazio: –

Toscana: –

Sicilia: –

Liguria: –

Puglia: –

Marche: –

Abruzzo: –

Friuli Venezia Giulia: –

Umbria: –

P.A. Bolzano: –

Sardegna: –

P.A. Trento: –

Calabria: –

Valle d’Aosta: –

Basilicata: –

Molise: –

Covid-19: fino a domenica l’Italia è in zona rossa

Ancora un giorno di festa in zona rossa. Le restrizioni del Governo sono state rigide anche per il Capodanno: tutti chiusi in casa e con coprifuoco dalle 22 alle 5. Sarà possibile muoversi liberamente (ma senza uscire dalla propria regione) solo per andare a trovare parenti o amici. Massimo due persone alla volta (possono esserci minori di anni 14 o disabili) e una volta al giorno. Poi consentiti spostamenti solo per salute, necessità o lavoro. Chiusi tutti i negozi, mentre i ristoranti e i bar potranno esercitare solo l’asporto, fino alle 22. La zona rossa proseguirà anche domani e domenica. Piccola tregua lunedì 4 gennaio, con un giorno in zona arancione.