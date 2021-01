By

Le nocciole sono un alimento che molti amano mangiare, soprattutto in inverno. Ma cosa succede al nostro corpo se lo facciamo tutti i giorni?

Durante l’inverno (e non solo!) le nocciole rappresentano un alimento prezioso. Fanno parte della categoria della frutta secca, hanno un sapore gustoso e possono essere mangiate da sole o accompagnate ad altri alimenti, come ad esempio il cacao o il cioccolato fondente. Si tratta di un alimento ricco di vitamine e sali minerali, ma anche di grassi buoni. Proprio per questo è un alimento calorico.

I benefici delle nocciole sono talmente tanti che sono consigliate a qualsiasi età. Possono essere un ottimo spuntino, magari utilizzandole all’interno di dolci o persino piatti salati. L’importante è mangiarne la giusta quantità, che si aggira intorno ai 15 grammi se si è a dieta, 30 grammi se invece si è nel peso forma. In questo modo, senza esagerare, tutti possono godere dei benefici senza alcun senso di colpa.

Come si comporta il nostro corpo se mangiamo nocciole tutti i giorni?

Non tutti sanno che le nocciole possono portare tanti benefici al nostro organismo, non solo dal punto di vista calorico o energetico. Sono infatti consigliate a chi è giù di morale perché danno tanta energia e fanno aumentare il buon umore. Mangiandone una quantità tra i 15 e i 30 grammi tutti i giorni, possiamo ottenere effetti molto positivi, eccone alcuni:

Si riceve una grossa carica energetica

Le nocciole fanno bene al cuore

Sono molto facili da digerire

Si combattono i radicali liberi

Si introducono nel nostro corpo vitamine e sali minerali in abbondanza

e in abbondanza Le nocciole abbassano il livello di colesterolo nel nostro sangue

nel nostro sangue Le nocciole abbassano i trigliceridi

Tendono a gonfiare, quindi fanno attenuare il senso di fame

Migliorano il transito intestinale

Rinforzano muscoli e ossa

e Abbassano la quantità di zuccheri nel sangue

nel sangue Migliorano la qualità della nostra pelle , rendendola più bella

, rendendola più bella Sono in grado di regolare la pressione.

Questi sono soltanto alcuni dei benefici che si possono ottenere mangiando una manciata di nocciole ogni giorno. Possono essere utilizzate nei dolci o consumate sotto forma di latte, nello yogurt, oppure come spuntino da mangiare nel pomeriggio, per spezzare la fame e non gonfiarsi troppo a cena.

Attenzione. Come tutti gli alimenti, anche le nocciole possono causare effetti collaterali. In caso di allergie a noci o altri tipi di frutta secca, è meglio evitare di mangiarle. Anche chi è allergico al nichel dovrebbe sentire prima il parere del proprio medico prima di assumerle. Chi è a dieta deve verificare bene se può farne uso, per evitare che le nocciole vadano ad alterare il livello di calorie da assumere quotidianamente.