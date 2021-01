Natalia Estrada, la nuova vita dopo il successo: ora è irriconoscibile

Natalia Estrada è stata una delle showgirl più famose del piccolo schermo, ma poi ha scelto di cambiare totalmente vita: eccola ora.

Natalia Estrada è stata senza dubbio uno dei personaggi femminili più famosi degli anni 90′. Il suo esordio al cinema lo ricordano ancora tutti, visto che ha preso parte ad uno dei film più iconici, se non il più iconico, di Leonardo Pieraccioni: Il Ciclone, dove ballava sui tavoli quella canzone che ancora oggi risuona in numerosi progetti televisivi e non.

Impossibile poi non menzionare la sua partecipare, a quasi tutte le edizioni, de La sai l’ultima? dove, affiancata da colossi della televisiva italiana, dove tra coreografie e spezzoni comici vari intratteneva il pubblico del piccolo schermo all’insegna della spensieratezza.

Da svariati anni però ha deciso di dare un taglio netto con il mondo dello spettacolo e di dedicarsi ad una vita completamente lontana dai riflettori, rifiutando ogni possibile di tornare sul piccolo schermo degli italiani. Nonostante ciò non è riuscita a sfuggire al mondo del web ed è stata immortalata sui social. Riesci a riconoscerla Natale Estrada oggi?

Natalia Estrada dopo il successo: ora lavora con i cavalli

Natalia Estrada, come anticipato, dopo aver raggiunto l’apice del successo, ha deciso di dare un taglio netto con il mondo dello spettacolo, decidendo di cambiare completamente il suo stile di vita. Di che cosa si occupa ora?

Oggi l’ex showgirl più amata degli italiani lavora in un maneggio con il suo secondo marito Andrea Mischianti a Cortazzone ed a volte è stata immortalata con alcuni personaggi famosi che hanno scelto la sua attività per permettere ai propri figli di praticare l’equitazione. Natalia Estrada oggi ha completamente cambiato vita, dando un taglio netto con il passato. Tant’è che ha scelto di tagliare via tutti i suoi capelli, sfoggiando un pratico taglio sbarazzino.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, come anticipato, è felicemente sposata con Mischianti ed ha ritrovato un rapporto civile con Giorgio Mastrota, che si è allontanato anche lui dallo showbiz, padre di sua figlia, per il bene del loro primo nipote.

Questa è Natalia oggi. L’ex showgirl ha tagliato via tutti i suoi bei capelli, abbandonando il look sexy che in tv l’aveva contraddistinta, ma nonostante ciò resta sempre bellissima. E i suoi fan, inutile nasconderlo, sperano sempre che possa tornare in tv, ma lei non sembra essere così propensa a farlo.