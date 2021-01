Ponti e vacanze 2021: preparatevi per un anno difficile

Ponti e vacanze 2021: calendario alla mano, il prossimo anno offrirà meno occasioni per muoversi. E c’è l’incognita pandemia



Tutti non vedono l’ora di mandare in archivio il 2020 con il suo carico di tragedie e le difficoltà causate dalla pandemia. Ma l’attesa per il nuovo anno parte già con il piede sbagliato, almeno per chi sperava di poter godere di più ponti e vacanze.

Calendario alla mano, infatti, è in vista un altro anno difficile e basta guardare le date. Sia il 25 aprile che Ferragosto saranno di domenica, mentre il 1° maggio e Natale invece di sabato. E altre occasioni, come la Festa della Repubblica il 2 giugno e la festa dell’Immacolata Concezione l’8 dicembre saranno di mercoledì. In più a gravare su tutte le decisioni c’è l’incognita della pandemia che non permette al momento di fare nessun programma a media o lunga scadenza.

Questo l’elenco le principali festività del 2021 e i giorni della settimana in cui cadranno:

Capodanno: 1° gennaio venerdì

Epifania: 6 gennaio mercoledì

Pasqua: 4 aprile domenica

Pasquetta: 5 aprile lunedì

Festa della Liberazione: 25 aprile domenica

Festa dei Lavoratori: 1° maggio sabato

Festa della Repubblica: 2 giugno mercoledì

Ferragosto: 15 agosto domenica

Giorno dei Santi: 1° novembre lunedì

Immacolata: 8 dicembre mercoledì

Natale: 25 dicembre sabato

San Silvestro: 31 dicembre venerdì

Ponti e vacanze 2021: le date utili per il mondo della scuola

Non va molto meglio per il mondo della scuola che però potrà godere di due parentesi in più. In diverse regioni infatti sono in programma due o tre giorni di vacanza in occasione del Carnevale, da lunedì 15 febbraio a mercoledì 17 (oppure a martedì 16). E durante le feste di Pasqua, le scuole rimarranno chiuse da giovedì 1° aprile a martedì 6 aprile 2021 compresi.

Differente invece da regione a regione il calendario dell’anno scolastico con l’ultimo giorno in aula. Chi finisce prima lo farà il 5 giugno, gli ultimi invece andranno in aula fino al 16 giugno.

REGIONE DATA DI FINE ANNO SCOLASTICO

Abruzzo 8 giugno 2021

Basilicata 8 giugno 2021

Calabria 12 giugno 2021

Campania 5 giugno 2020

Emilia Romagna 5 giugno 2021

Friuli Venezia Giulia 10 giugno 2021

Lazio 8 giugno 2021

Liguria 9 giugno 2021

Lombardia 8 giugno 2021

Marche 5 giugno 2021

Molise 5 giugno 2021

Piemonte 11 giugno 2021

Puglia 11 giugno 2021

Sardegna 12 giugno 2021

Sicilia 8 giugno 2021

Toscana 10 giugno 2021

Provincia di Bolzano 16 giugno 2021

Provincia di Trento 10 giugno 2021

Umbria 9 giugno 2021

Valle D’Aosta 8 giugno 2021

Veneto 5 giugno 2021