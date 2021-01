Stasera 2 gennaio 2021 andrà in onda la seconda puntata di “Affari tuoi-viva gli sposi”. Anticipazioni e ospiti vip di Carlo Conti

E’ partito sabato scorso su Rai1 il nuovo programma in prima serata condotto da Carlo Conti: stiamo parlando di Affari tuoi viva gli sposi, una specie di “spin-off” del programma originale “dei pacchi” in cui sono previste due modifiche molto importanti.

La prima riguarda i “pacchisti”, ovvero le persone che letteralmente sono in possesso dei pacchi con i premi in denaro all’interno: inizialmente erano previsti 20 rappresentanti per ogni regione, ora invece ci saranno 10 vip che avranno ognuno due pacchi. L’altra novità invece riguarda i concorrenti che non saranno più singole persone, bensì una coppia in procinto di sposarsi.

La scorsa settimana, la coppia pugliese formata da Arianna De Mitri e Stefano Cesi, ha guadagnato 200.000 euro, grazie al pacco numero 9, che hanno tenuto dall’inizio alla fine della partita. Le novità sono state apprezzate tantissimo dai telespettatori che hanno premiato la trasmissione con il 19% di share, ma bisognerà vedere se il programma reggerà il confronto con C’è posta per te che inizierà da sabato prossimo 9 gennaio.

Affari Tuoi viva gli sposi, ospiti e vip della puntata di stasera 2 gennaio

In attesa della concorrenza di Canale 5, stasera andrà in onda la seconda puntata del programma su Rai 1 e promette di ripetere i numeri impressionanti di sabato scorso grazie anche alla presenza di alcuni vip amati molto dal pubblico.

Quali sono le dieci celebrità che custodiranno i venti pacchi nella puntata del 2 gennaio? Stasera la produzione ha scelto dei personaggi che sicuramente garantiranno risate al pubblico.

Partiamo con il duo di attori presenti un po’ in tutti i “cine-panettoni”: parliamo ovviamente di Christian De Sica e del suo amico Paolo Conticini. C’è poi una nutrita e folta schiera di comici stasera a Affari tuoi:

l’attrice comica lombarda Debora Villa

l’imitatrice Emanuela Aureli

il comico triestino Angelo Pintus

il comico siciliano Sergio Friscia

il comico napoletano Francesco Paolantoni

Oltre ai vip già citati, completano la seconda puntata Marisa Laurito, Elisa Isoardi e la cantante Jessica Morlacchi. Appuntamento dunque a stasera alle 20.40 in diretta dagli studi “Frizzi” di Roma con Carlo Conti.