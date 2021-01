Riparte il calciomercato: oggi, 4 gennaio 2021, comincia la sessione invernale. Si concluderà il 1 febbraio alle ore 20. I 20 club di Serie A proveranno a rinforzarsi e cedere i giocatori in esuberi. I colpi che non ci aspettiamo

Ci siamo: oggi 4 gennaio 2021 parte il calciomercato invernale. La sessione di gennaio si concluderà il 1 febbraio alle ore 20. Trattative ferventi soprattutto in Serie A, con i 20 club del massimo campionato che proveranno a rinforzarsi, ma anche a cedere i giocatori che hanno trovato poco spazio.

Forse non gireranno molti milioni, ma le sorprese sono in agguato e i tifosi aspettano di conoscere le ultime trattative e gli inevitabili colpi di scena. Tra i nomi più caldi di questa sessione c’è sicuramente quello del “Papu” Gomez dell’Atalanta: il fantasista argentino è stato fatto fuori dal suo allenatore per divergenze tra i due, e ora non può far altro che cambiare squadra.

Calciomercato invernale: il nome più gettonato è Gomez

L’argentino piace a molti club di Serie A, ma bisogna capire quanto chiede l’Atalanta per cederlo: tra le maggiori candidate a prenderlo ci sono le “big”, come Inter, Milan, Juventus e Napoli. L’Inter, come sempre, sarà protagonista del mercato: i nerazzurri hanno già ceduto Nainggolan al Cagliari, e vogliono vendere anche il fantasista danese Eriksen, che fino ad ora ha trovato poco spazio.

Anche in questo caso bisogna capire a quanto ammonta la richiesta economica: Eriksen potrebbe finire in Premier League, ma attenzione alla Juventus, sempre a caccia di talenti in avanti. E proprio i bianconeri vogliono comprare un altro attaccante: l’allenatore Andrea Pirlo ha fatto il nome di Giroud del Chelsea, ma piacciono anche Pellé (di ritorno dalla Cina) e Llorente del Napoli. Attenzione anche a Diego Costa, che si è liberato dall’Atletico Madrid. La Juventus, intanto, cederà il giovane Portanova al Genoa.

La Juventus vuole un attaccante, il Milan cerca un difensore

Il Napoli ha messo sul mercato Milik: anche il polacco è in rotta con la sua società, ed è finito addirittura fuori dalle liste Serie A e campionato. Pure lui è un obiettivo della Juventus, ma potrebbe andare all’estero. Gradito dall’Atletico Madrid in Spagna e dal Marsiglia in Francia. Il Napoli proverà a vendere anche Llorente, pure lui attaccante in esubero.

Il Milan cerca assolutamente un difensore: Simakan dello Strasburgo è il nome in cima alla lista, ma piacciono anche Lovato del Verona e Kabak dello Schalke 04. La Roma proverà a riprendersi Stephan El Shaarawy, già sfumato per poco la scorsa estate. I giallorossi vorrebbero anche un terzino destro: piace Reynolds dei Dallas FC. Pochi movimenti previsti in casa Lazio: l’obiettivo del presidente Lotito è soprattutto cedere i giocatori in esubero. Il primo a salutare dovrebbe essere Vavro, destinazione Genoa.