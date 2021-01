Brutte notizie per gli inquilini della casa del GF Vip e per tutti coloro che seguono le vicende della casa più chiacchierata d’Italia.

Siamo ormai oltre il “vivo” delle vicende della casa più spiata d’Italia. Sono rimasti nella casa personaggi che ormai stanno cavalcando l’onda del successo televisivo come Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta (per il web MRT), la “regina” della casa Stefania Orlando e la tutto pepe Dayane Mello.

Non solo, passata una storia d’amore ne arriva un’altra per Pierpaolo Pretelli che, dopo essere andato oltre l’amicizia speciale con la ormai ex coinquilina Elisabetta Gregoraci (la nostra amata EliGreg), si sta invece in questi giorni godendo la sua storia romantica con un’altra delle inquiline più discusse, Giulia Salemi.

Una improvvisa brutta notizia piomba però sulle teste dei vipponi del GF Vip condotto da Alfonso Signorini. La notizia non fa molto felici nemmeno i tanti fan del programma che ormai spopola sul web.

Cosa succede nella casa del GF Vip? Brutta notizia per questa settimana

Mancano davvero poco all’inizio del consueto appuntamento in prima serata su Canale 5 della casa più chiacchierata d’Italia, il GF VIP in un imperdibile show con il consueto Alfonso Signorini al timone.

La puntata si prospetta interessantissima e piena di sorprese, ma prima le brutte notizie. Quello di questa sera sarà l’unico appuntamento settimanale della trasmissione, quello di venerdì prossimo invece non ci sarà.

Secondo quanto si apprende infatti dai palinsesti di Mediaset, venerdì prossimo non ci sarà nessun appuntamento con il GF Vip che verrà invece sostituito dall’ultimo episodio di stagione della fiction Mediaset Fratelli Caputo, con Nino Frassica e Cesare Bocci.

Sembra però che non ci sia alcun cambiamento in vista per le settimane successive, da lunedì 11 Gennaio sembra infatti che tornerà tutto alla normalità ed avremo il consueto doppio appuntamento previsto.

La notizia che in realtà potrebbe sconvolgere gli equilibri nella Casa, Alfonso Signorini la ‘sgancerà’ durante la puntata di questa sera. Il verbo sembra il più appropriato perchè il direttore di Chi sta per comunicare il nuovo slittamento della fine del reality.

La data, prima fissata per l’8 , ora sembra essere stata procrastinata fino alla fine del mese di febbraio. Solo questa sera sapremo se le indiscrezioni si concretizzeranno.

Anticipazioni Grande Fratello VIP, la puntata di oggi 4 gennaio

Intanto è però doveroso ricordare che fin da stasera troveremo risvolti in dinamiche che infiammano la casa più chiacchierata d’Italia. A partire dallo scontro che in questi giorni vede contrapporsi Dayane Mello e molti inquilini della casa, nonché l’evoluzione del rapporto fra Giulia Salemi e Pierpaolo soprattutto dopo “la lettera” letta in diretta tv dalla mamma di quest’ultimo che lo ha invitato a fare un ‘percorso più personale’.

Non solo, stasera potrebbe esserci un risvolto importante anche per quanto riguarda la vicenda di “cyberbullismo” subita dalla bella influencer Giulia Salemi che è stata bersaglio di forti critiche online dopo i baci e le effusioni con Pierpaolo e che potrebbe aver modo di parlare della sua verità dando la sua versione dei fatti.

Infine il televoto che potrebbe segnare un cambiamento davvero significativo all’interno della casa, chi uscirà fra il chirurgo delle star Giacomo Urtis, il bellissimo attore Mario Ermito, il figlio d’arte Andrea Zenga e la chiacchieratissima Giulia Salemi?