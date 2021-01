Di oggi la notizia di un nuovo lutto nel mondo del cinema: è morta Tanya Roberts indimenticabile Bond Girl degli anni ’80.

Una brutta notizia quella riportata da The Hollywood Reporter oggi.

A soli 65 anni ci ha lasciato Tanya Roberts, una delle attrici più famose negli anni ’80.

Conosciuta ai più per essere stata una Bond Girl in 007 – Bersaglio Mobile, Tanya ha recitato in moltissimi altri film e serie TV compresa la famosissima (almeno tra i millennials) That’s 70 Show.

Ecco cosa è successo.

Lutto nel mondo del cinema: è morta Tanya Roberts

Attrice prolifica e modella, Tanya Roberts ci ha lasciato oggi, all’età di 65 anni.

Secondo quanto riportato dai media americani, le cause della morte non sarebbero state ancora chiarite ma sarebbe da escludere il Covid-19.

L’attrice, a quanto pare, è stata ricoverata lo scorso 24 Dicembre a seguito di un malore avvenuto mentre portava a passeggio i suoi cani.

Nella mattinata di oggi, purtroppo, è arrivata la brutta notizia: Tanya non ce l’ha fatta.

Il cordoglio, sui social, è stato unanime con tantissimi utenti che stanno condividendo foto e video dell’attrice.

Il pubblico “dei più grandi” sicuramente la ricorda come la Bond Girl che, nel 1985, ha accompagnato Roger Moore sul grande schermo.

Famosissima anche la sua interpretazione di uno dei Charlie’s Angels nella serie TV americana e per il ruolo da protagonista in Sheena, del 1984.

I più giovani, sicuramente, la ricorderanno in That’s 70 Show, una serie TV targata MTV ed ambientata, appunto, negli anni ’70.

Vera e propria fucina di talenti (ci recitavano, giovanissimi, Laura Prepon, Ashton Kutcher, Mila Kunis e Topher Grace) That’s 70 Show è diventata un cult per tantissimi millennials.

Tanya interpretava la madre di uno dei protagonisti, Midge Pinciotti, italo-americana bellissima ed irriverente.

Insomma, si tratta di un’attrice che ha toccato il cuore di molti e la sua improvvisa dipartita ha sicuramente scosso i tanti fan che aveva in giro per il mondo.

Tanya ha abbandonato il mondo dello spettacolo nel 2000 per stare vicino a suo marito, venuto a mancare, purtroppo, nel 2006 dopo anni di lotta contro un’encefalite.

Con la sua morte lascia il nuovo marito ed il nipote Zach Leary, figlio del suo famoso cognato Timothy Leary.