Lando Norris è risultato positivo al Coronavirus. Il pilota e il team lo hanno annunciato poco fa tramite i canali ufficiali sui social

Il mondiale di Formula 1 del 2020 è da poco terminato con il trionfo di Lewis Hamilton ed ora i piloti si stanno godendo un po’ di meritate vacanze in attesa di riprendere con i test che ci proietteranno verso l’inizio della stagione 2021.

Uno dei drivers più attesi per il prossimo campionato è Lando Norris che ha confermato il suo talento sulla McLaren in questa stagione. Purtroppo per lui e per il suo team però, il pilota dovrà stare fermo alcune settimane. Norris è infatti risultato positivo al Covid-19.

L’annuncio è stato dato sia dal team che da lui stesso direttamente sui canali social ufficiali, il tutto circa un’ora fa.

Lando Norris positivo al Covid: le reazioni del web

Come potete leggere nei tweet che vi abbiamo postato, le condizioni del pilota sono comunque buone. Lando ha cominciato perdere gusto e olfatto e si è insospettito, procedendo subito ad effettuare un tampone. Il test ha dato il risultato positivo ed ora Norris sarà costretto a restare in isolamento per 14 giorni a Dubai, dove si trova attualmente per trascorrere le vacanze.

Proprio il fatto che il pilota McLaren sia stato contagiato durante le sue ferie ha dato fastidio a molti utenti sul web. In effetti gli atleti in generale dovrebbero essere più attenti rispetto ad altri, visto che la loro condizione fisica è fondamentale. In molti però hanno postato foto di viaggi e feste in questi giorni, e la cosa ha creato inevitabilmente delle polemiche.

Ma chi gode perché Lando ha preso il covid in vacanza, quest’estate è stato tutto il giorno chiuso in casa e ha rispettato tutte le regole da marzo ad ora? Chiedo — sbrati bandierina arcobaleno ghei (@mart16na) January 5, 2021

Il problema è che certa gente lo vede come un cucciolino da difendere, Lando è grande e si sa prendere le proprie responsabilità. Ha voluto fare questa vacanza e ora si sta subendo le conseguenze, gli si augura una pronta guarigione e basta. — Marghe🌼 (@margheritaj5) January 5, 2021