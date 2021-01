Michela Persico si mostra ai fans in una tenuta di allenamento molto succinta. Non tutti però hanno gradito la foto

Michela Persico è una delle showgirl ed influencer più amate dagli italiani. In questi giorni la bella compagna di Daniele Rugani ha intrattenuto i suoi fans su Instagram con molti scatti relativi alle sue feste di Natale trascorse insieme al calciatore e al loro figlio Tommaso.

E’ stato infatti il primo natale del figlio di Michela e Daniele: i tre lo hanno passato in Francia dove si sono trasferiti dopo che il difensore ex Juventus è stato ceduto al Rennes. La Persico, nell’augurarci buon Natale, ci aveva fatto perdere la testa con un vestitino rosso che lasciava in bella vista le sue gambe e anche il suo lato A.

Michela Persico torna ad allenarsi e i fan impazziscono

Passate le feste, si sa, è sempre bene riprendere il ritmo degli allenamenti per mantenersi in forma. Non che Michela ne abbia bisogno, visto il suo fisico mozzafiato, ma come si dice “chi bello vuol apparire un po’ deve soffrire”. Ecco che la conduttrice si è mostrata in tutta la sua bellezza mentre si preparava ad una sessione di allenamento dentro casa.

L’abbigliamento è davvero hot, tanto che c’è chi ironicamente le ha chiesto se poi per allenarsi si sarebbe spogliata completamente.

Nonostante i like e i tanti complimenti ricevuti, c’è stato chi è andato a cogliere qualche imperfezione nel corpo di lady Rugani. “Dovresti fare più bicipiti e tricipiti”, ha scritto un utente tra i commenti alla foto. Si tratta comunque di un commento isolato, perchè la foto ha collezionato quasi 30mila like.