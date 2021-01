Secondo le ultime indiscrezioni ci sarebbe una data non troppo lontana in cui sarà possibile di nuovo acquistare PS5

Buone notizie per tutti i fans ancora in attesa di avere tra le mani una nuova PS5. L’ultima console di casa Sony, infatti, è diventata uno degli oggetti più desiderati sul mercato e sono ancora in tanti ad essere rimasti a mani vuote a Natale. Il lancio della console è avvenuto ormai quasi due mesi fa, ma lo stock disponibile non è stato minimamente sufficiente a coprire l’offerta.

Con cadenza settimanale molti stores online hanno messo in vendita poche unità disponibili nei loro magazzini, causando spesso tilt informatici nei loro siti sovraffollati: è il caso di Euronics che a inizio dicembre aveva annunciato di avere nuove console disponibili, generando una coda di migliaia di persone e con il prodotto terminato in pochi minuti.

Ci sono stati anche tanti casi di bagarinaggio o di vendite truffa, con gli utenti che si sono ritrovati a pagare per qualcosa che ovviamente non era disponibile, oppure hanno speso cifre folli pur di avere una Playstation a casa. Tutto questo potrebbe terminare a breve perchè, secondo le ultime notizie, è in arrivo un nuovo “carico” di Ps5 in Europa tra qualche giorno.

PS5 di nuovo disponibile: la data probabile

Vi basterà infatti digitare la parola “playstation 5” su Google per scoprire, tra gli ultimi risultati, che un placeholder parla di una nuova disponibilità delle console a partire dal 13 gennaio.

Non sappiamo ancora quanto grande sarà il numero di PS5 immesse di nuovo nel mercato europeo ed italiano, ma Sony ha garantito che nonostante la difficile situazione dovuta alla pandemia, farà di tutto per accontentare tutti i gamers in attesa del loro nuovo “gioiello”.

L’unica cosa che possiamo dirvi, in attesa di maggiori certezze, è quella di tenere d’occhio tutti gli store online come Amazon e company a partire dalla mezzanotte del 13 gennaio. Se sarete veloci e con un po’ di fortuna potreste riuscire finalmente ad acquistare la nuova Playstation.