Belen Rodriguez ha preso in giro tutti i suoi fan su Instagram. Sul web gli utenti della rete non hanno potuto nascondere una certa delusione di fronte alla scoperta dell’inganno.

Belen Rodriguez è sicuramente uno dei personaggi più discussi della cronaca rosa, visto che il suo nome si trova al centro numerosi gossip. Nelle scorse ore però è la bella modella argentina è tornata al centro della polemica non per i suoi flirt a livello sentimentale, ma perché ha preso in giro tutti gli utenti della rete. Che cosa è successo?

L’ex di Stefano De Martino ha pubblicato uno scatto che inquadra quelle che sembrerebbero essere le sue gambe e i suoi piedi, accompagnando il tutto con la seguente scritta: “Le mie scarpe”. Fin qui non c’è assolutamente nulla di male, anzi. Uno scatto come un altro che lei è solita postare. Peccato però che la foto non fosse sua, ma rubata dal profilo di un’altra influencer: Maya Zaboshta. Lo stesso identico scatto, infatti, compare sul suo profilo un anno prima ed è chiaramente lo stesso come è possibile notare dalla foto confronto pubblicata in fondo all’articolo.

Belen Rodriguez ha rubato la foto di un’altra influencer spacciandola per sua. Ad accorgersi del tutto è stata la sportiva Valentina Vignali che ha prontamente taggato la ragazza che è la vera protagonista dello scatto. Il gesto della Rodriguez ha deluso tutti i suoi fan, che non hanno mancato nel manifestare tutta la loro delusione.

Belen Rodriguez ruba la foto ad un’altra influencer: coppia la polemica

Belen ha deluso i suoi fan, che non si spiegano come mai abbia fatto un simile gesto nel prendere la foto di un’altra ragazza e spacciarla per sua. La Rodriguez, almeno per il momento, ha preferito non commentare la polemica che in queste ore l’ha vista protagonista, preferendo la strada del silenzio, ma gli utenti della rete, a differenza sua, non si sono affatto risparmiati.

“Sei ridicola, mi hai deluso” ha esordito un fan. “Che motivo avevi di fare una cosa del genere?” le ha chiesto, ma Belen, che di recente ha infranto tutti i record, che solitamente ama rispondere e confrontarsi con i fan questa volta ha scelto di stare zitta. “Ma non sono le tue scarpe! Non sono neanche i tuoi piedi” ha scritto un’altra fan, che ha osservato che non solo la showgirl ha copiato la foto, ma anche la caption utilizzata per la pubblicazione dello scatto, visto che è molto simile a quella dell’influencer da cui l’ha presa, ma dall’altra parte il silenzio totale.

Belen Rodriguez ha rubato lo scatto di un’altra influencer e, come anticipato, almeno per il momento ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione in merito. Probabilmente però il gesto non è sfuggito a Striscia La Notizia. Che il noto tg storico sia pronto a farle recapitare un nuovo tapiro? Staremo a vedere come si evolverà questa vicenda, visto che nemmeno Maya ha commentato l’accaduto.