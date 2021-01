Diego Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, è il miglior allenatore dell’ultimo decennio secondo l’IFFHS. Nella top 20 solo quattro italiani

Diego Pablo Simeone è il miglior allenatore degli ultimi dieci anni. A stabilirlo è l’IFFHS (International Federation of Football History & Statistics), che ha stilato la classifica dei migliori allenatori del decennio che va dal 2011 al 2020. Si tratta di un organo riconosciuto dalla FIFA, nato nel 1984, che si occupa di statistiche e record riguardanti il calcio e la sua storia.

Questo organismo ha pubblicato una classifica ottenuta attraverso un sistema a punti molto chiaro. La classifica riguarda i primi venti allenatori dell’ultimo decennio ed è a punti. L’IFFHS ha preso in considerazione la classifica annuale di ogni campionato, assegnando dei punti in base alla posizione ottenuta. Ad esempio, il primo classificato ha ricevuto 20 punti, il secondo 19 punti, il terzo 18 punti, il quarto 17 punti e così via fino al ventesimo, che ha ricevuto un solo punto.

La somma dei punti accumulati anno dopo anno ha permesso di stilare una classifica mondiale per il periodo che parte dal 2011 e termina nel 2020. Alla fine di questo conteggio, Diego Simeone, che nel 2016 è stato selezionato come miglior allenatore dell’anno, è stato premiato come miglior tecnico di tutto il decennio. Un premio che evidenzia ulteriormente l’eccellente lavoro svolto all’Atletico Madrid in questi anni.

L’allenatore dei Colchoneros ha preceduto in classifica tecnici del calibro di Pep Guardiola, che nel 2011 è stato colui che ha ottenuto più punti, e Jürgen Klopp, che chiude il podio ed è stato il più bravo di tutti nel 2019. A seguire tutti gli altri, in un elenco da brividi, che include il meglio del calcio mondiale degli ultimi anni.

Diego Simeone ha conquistato questo primato grazie ai risultati ottenuti con l’Atletico Madrid. In questi dieci anni, infatti, il tecnico argentino ha vinto una Liga (2014), una Copa del Rey (2013), una Supercoppa di Spagna (2014), due Europa League (2012 e 2018), due Supercoppe Europee UEFA (2012 e 2018) ed è stato due volte finalista della UEFA Champions League, nel 2014 e nel 2018.

Classifica IFFHS, miglior allenatore 2011-2020: Allegri il primo italiano

Nella top 20 del decennio che va dal 2011 al 2020 sono presenti anche alcuni allenatori italiani. Il primo è Massimiliano Allegri, che conquista il quinto posto e che ha iniziato la decade allenando il Milan prima di passare alla Juventus. Presenti anche Carlo Ancelotti, che oggi allena l’Everton in Premier League, Antonio Conte, tecnico dell’Inter e Claudio Ranieri, oggi tecnico della Sampdoria e autore del miracolo Leicester nel 2016.

Ecco la top 20, da notare anche la presenza di tecnici come Alex Ferguson e Josef Heynckes, che si sono ritirati da alcuni anni ma riescono ad entrare in classifica grazie agli straordinari risultati ottenuti con il Manchester United e il Bayern Monaco.