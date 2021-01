Un chiarimento davvero molto atteso al GF Vip in questo momento visto tutto quanto accaduto fra Cecilia Capriotti e Maria Teresa Ruta.

Le due anche se non sono migliori amiche hanno imparato a conoscersi e di certo il litigio che ne è scaturito stasera davvero era completamente inaspettato. Un duro scontro fra Maria Teresa Ruta e Cecilia Capriotti su base della nomination che la prima avrebbe fatto nei confronti della seconda.

La lite era scoppiata in modo forte ed aveva interessato tutta la casa che si era prontamente precipitata verso l’una e verso l’altra nel tentativo di calmare soprattutto Maria Teresa che era una furia.

Poi arriva il chiarimento, intanto però sui social spunta anche il commento di Guenda sulla faccenda.

Il chiarimento fra le lacrime di Maria Teresa Ruta con Cecilia Capriotti. Spunta anche Guenda Goria

Maria Teresa non voleva andare da Cecilia per parlarle e consolarla nel timore di una reazione da parte sua, mentre quest’ultima faceva lo stesso per lo stesso timore anche se poi la bella Cecilia Capriotti avvicinandosi a Maria Teresa ha detto: “Ma se io piango e mi dai un abbraccio ma chi te lo nega?“. Da qua è iniziato il chiarimento fra le due donne.

“Se io sapevo che tu avessi reagito così avrei trovato un modo di non nominarti” dice Maria Teresa Ruta nel tentativo di chiedere scusa per aver magari in qualche modo ferito la giovane donna.

“Maria Teresa per me certe confidenze vanno oltre il semplice gioco. Ho detto questa settimana farò in modo che tu non venga votata, odio che tu debba fare sempre la valigia. Io ti vedo come una madre, con nessuna mi sono confidata ed aperta così come ho fatto con te. Ci sono rimasta male. Ti voglio bene tantissimo lo stesso. Non sono un caso umano” dice Cecilia a Maria Teresa scoppiando in lacrime.

Un abbraccio fortemente fra le lacrime fra le due che si sono confrontate e chiarite. Maria Teresa Ruta ha ammesso di non essere bravissima con le nomination, ma di averlo fatto con leggerezza.

“Ti voglio bene ma non litighiamo più per favore” dice fra le lacrime la Capriotti riabbracciando Maria Teresa e finalmente chiarendo. Bisogna dire che durante il litigio si è vista davvero tanto la vicinanza che tutti hanno nei confronti di Maria Teresa, confrontandola soprattutto per lo sfogo duro che la show girl ha avuto.

“Antonella Elia si arrabbierà moltissimo pensando che avremmo dovuto continuare” conclude Maria Teresa Ruta per sdrammatizzare la situazione che ha posto davvero in tensione tutta la casa.

Tutti se lo aspettavano ed infatti è poi naturalmente arrivato. La bellissima figlia di Maria Teresa, ex concorrente e per molti “vincitrice morale” del GF Vip, Guenda Goria sui social ha commentato il tutto.

“Non mi dispiace che si sfoghi – dice la bellissima Guenda sui social – lei vorrebbe avere l’affetto di tutti ma secondo me è una utopia, è in un gioco ad eliminazione. Personalmente non mi preoccupo più di tanto, ogni tanto fa bene sfogarsi. Non si può piacere a tutti“.

E’ pace fatta fra le due e Guenda sembra non essersela assolutamente presa con Cecilia, anzi, si è soffermata più sul fatto che la madre avesse bisogno di un effettivo sfogo per tutto ciò che vive quotidianamente.

