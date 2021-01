Barbara d’Urso, gaffe in diretta a Pomeriggio 5: opinionista imbarazzata

By

Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 ha fatto una gaffe con una sua opinionista in collegamento da casa, che è rimasta senza parole.

Barbara d’Urso pochi minuti fa ha accolto il suo fedele pubblico in un nuovo appuntamento, il primo di questa settimana, di Pomeriggio Cinque. La bella conduttrice partenopea, come fa da anni a questa parte, ha diviso la trasmissione in due parti: la prima dedicata alla cronaca e all’attualità e la seconda all’intrattenimento.

Ospite di questa seconda parte, seppur in collegamento, è stata Karina Cascella, che non prendeva parte ai salotti televisivi della bella conduttrice partenopea da qualche tempo. Tant’è che è stata accolta con stupore da Barbara che ha commesso una gaffe in diretta con la sua ospite che è rimasta senza parole, facendo subito una precisazione su quanto detto durante il corso della sua presentazione.

Pomeriggio Cinque: Barbara d’Urso fa una gaffe con Karina

Che cosa è successo? Barbara d’Urso ha presentato Karina Cascella a Pomeriggio 5, affermando che è finalmente guarita dal virus che da qualche tempo a questa parte sta piegando il mondo intero.

L’opinionista è rimasta senza parole in un primo momento per poi precisare poco dopo che lei non ha assolutamente contratto il virus, ma che ha paura di poter risultare positiva insieme ai membri della sua famiglia.

“Ah scusami, non eri venuta qui per qualche tempo e pensavo ti fossi ammalata” si è giustificata la conduttrice, che ha ricevuto una sonora batosta da un concorrente di Gerry Scotti a Caduta Libera.

Grazie per averci seguito a #noneladurso ieri sera dopo un mese di assenza! Siamo tornati e ci avete regalato i nostri picchi di oltre il 22%,di 3mln di spettatori con 9mln di contatti! Siamo felici di portare tanta informazione in questo momento complicato! pic.twitter.com/vNVn9dhXv6 — Barbara d’Urso (@carmelitadurso) January 18, 2021

Barbara d’Urso ha fatto una gaffe a Pomeriggio 5, riuscendo a strappare un sorriso al suo fedele pubblico che da sempre la segue con affetto e le permette ai suoi programmi di collezionare veri e propri ascolti record. Come Live Non è la d’Urso che ieri si è rivelato essere il talk più seguito di tutta la serata.