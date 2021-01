Come ogni giorno, arriva il bollettino del Ministero della Salute e della Protezione Civile che certifica tutti i casi di contagio da Covid in Italia

Puntuale nel pomeriggio arriva l’appuntamento di InstaNews con i dati ufficiali della pandemia di Coronavirus in Italia.

Tutti i giorni verso le 17 la Protezione Civile rilascia i dati del bollettino legato ai numeri dei casi Covid-19. Ieri sono stati registrati 377 morti ma per il bollettino completo del 17 gennaio 2021 potete leggere qui.

Tutti i dati del contagio di oggi, 18 gennaio 2021

Totale casi: 8.824 contagiati

Morti: 377 morti

Tamponi: 158.674

Dimessi/Guariti: 14.763 guariti

Ricoverati: +127 ricoveri

Terapie intensive: +41



Tasso di positività: 5,6% (-0,3%)

Vaccinati totali: 1.153.501

Covid-19, il bollettino di oggi regione per regione in Italia

Questi invece sono i dati specifici e i dati di ogni singola regione, con una tabella complessiva e poi nel dettaglio quella dei singoli territori. Andiamo ad analizzare l’aumento dei contagi rispetto al giorno precedente.

Lombardia: +1.189

Veneto: +998

Piemonte: +435

Campania: +714

Emilia Romagna: +1.153

Lazio: +872

Toscana: +345

Sicilia: +1.278

Puglia: +403

Liguria: +263

Friuli Venezia Giulia: +120

Marche: +157

Abruzzo: +107

Sardegna: +136

P.A. Bolzano: +112

Umbria: +94

Calabria: +255

P.A. Trento: +56

Basilicata: +7

Valle d’Aosta: +11

Molise: +33

La Gran Bretagna comincerà questa settimana a somministrare il vaccino contro il Coronavirus anche agli ultrasettantenni. L’obiettivo del governo è quello di completare l’immunizzazione delle fasce più vulnerabili entro il 15 febbraio.

Nel Regno Unito la campagna è scattata lo scorso 8 dicembre con i tre vaccini autorizzati, quelli sviluppati da Pfizer/BioNTech, Moderna e AstraZeneca. In Italia invece, complice il ritardo nelle consegne di Pfizer/BioNTech, siamo più in ritardo anche perché Moderna arriverà a fine mese e AstraZeneca per ora non è autorizzato.