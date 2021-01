Il presidente del Consiglio Giuseppe Contesi presenterà oggi, 18 gennaio 2021, alla Camera per riferire della crisi di governo e cercare una soluzione

Primo passo importante, oggi, per la crisi di governo. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alle 12 si presenterà alla Camera dei Deputati per riferire della crisi in atto. L’uscita delle due ministre di Italia Viva e il ritiro del sostegno ha tolto – di fatto – i numeri per la maggioranza in Parlamento. Tutto è nato dalla polemica del leader di Italia Viva, Matteo Renzi, che si è opposto alle politiche del governo e alle scelte di Giuseppe Conte. La decisione di defilarsi ha messo l’Esecutivo in crisi, e il premier adesso è al lavoro per trovare una soluzione.

1. “Il sovranismo è in Costituzione. La sovranità appartiene al popolo”

Giuseppe Conte, 26 settembre 2018 2. 👇🏿 Che spettacolo indegno pic.twitter.com/PRaxQqK8sv — jacopo iacoboni (@jacopo_iacoboni) January 18, 2021

Crisi di Governo, oggi Conte alla Camera cerca i numeri per salvarsi

Secondo indiscrezioni di stampa, il discorso di Conte oggi alla Camera non sarà incentrato sulla polemica, ma sulla voglia di risolvere la crisi. Sostanzialmente, il presidente è alla ricerca di quei parlamentari che possano votare i provvedimenti del governo e sostenere la maggioranza. In pratica, si tratta di sostituire gli esponenti di Italia Viva, ma non sarà facile: ci sono molti dubbi sui numeri, anche se la linea morbida di Conte fa presagire che c’è la speranza di risolvere la crisi. Nel discorso che il premier farà oggi alla Camera non dovrebbero esserci riferimenti a Renzi, ma solo un punto della situazione, con il presidente che descriverà tutti gli scenari possibile per ricreare subito la maggioranza. Altrimenti, l’alternativa è tornare al voto.

#LilianaSegre:

Per aver annunciato che domani sarà in Senato per votare la fiducia al governo Conte pic.twitter.com/gFXF8ECiv1 — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) January 18, 2021