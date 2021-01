Delphine d’Amarzit, numero due della banca online Orange Bank, sarà alla guida della Borsa di Parigi. E’ la prima donna di sempre a farlo

E’ un giorno storico per la Borsa di Parigi e non perché c’è stata qualche transazione da record o fallimenti che resteranno nella storia. E’ stato annunciato oggi che per la prima volta una donna sarà alla guida del mercato finanziario francese, non era mai successo prima. Lo ha annunciato Euronext, il principale mercato finanziario e borsa valori dell’Eurozona.

Lei si chiama Delphine d’Amarzit ed è la numero due della banca online Orange Bank. Anche se l’annuncio è arrivato oggi, per questioni burocratiche il suo mandato inizierà soltanto a metà marzo, esattamente da lunedì 15. Ecco il comunicato di Euronext: “Delphine d’Amarzit è stata nominata Presidente e Amministratore Delegato di Euronext Parigi e membro del consiglio di amministrazione di Euronext”.

Delphine d’Amarzit, chi è la prima donna alla guida della Borsa di Parigi

Euronext è un gruppo molto importante e ricco che possiede sei borse europee: Parigi, Oslo, Lisbona, Dublino, Amsterdam e Bruxelles. Una di queste, quella parigina, sarà diretta per la prima volta da una donna, si tratta di Delphine d’Amarzit, attuale vice-direttore di Orange Bank, una banca online francese molto nota e diffusa in tutto il mondo.

E’ stato proprio l’ottimo lavoro con Orange, cresciuta tantissimo negli ultimi anni, a convincere il gruppo a dare a Delphine d’Amarzit l’incarico di guidare il mercato finanziario francese. La signora d’Amarzit ha 47 ed è specializzata nello sviluppo dei mercati dei capitali e nella regolamentazione finanziaria europea. Succederà ad Anthony Attia, che assumerà altri incarichi.

Laureata all’ENA (École Nationale d’Administration) Delphine d’Amarzit ha avuto diversi incarichi pubblici negli ultimi anni. E’ stata ispettore generale delle finanze e ha lavorato anche al Dipartimento del Tesoro. Tra il 2007 e il 2009 è stata la consulente finanziaria del Primo Ministro Francese, François Fillon, occupandosi principalmente della definizione della risposta pubblica alla crisi finanziaria.

Pare che il gruppo Euronext sia interessato in futuro ad acquisire anche altre borse, tra queste ci sarebbe anche quella italiana. Già in passato si era parlato di un’operazione del genere, poi la pandemia ha stoppato qualsiasi tipo di trattativa. Adesso pare che i tempi siano maturi per riprendere i discorsi. La Borsa di Milano è pronta ad entrare nel gruppo Euronext e chissà, magari anche in Italia avremo una donna a dirigere il principale mercato finanziario del nostro paese.