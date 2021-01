Whatsapp, una nuova truffa sta “girando” sul popolare social network: attenzione al “codice”. I consigli da seguire

Whatsapp è il sistema di messaggistica più utilizzato. Viene considerato a tutti gli effetti un social network, e come tale riserva anche insidie e pericoli. Molte sono le frodi e le truffe che “girano” sul circuito, e bisogna fare attenzione. Molti utenti hanno denunciato alla polizia postale e agli sviluppatori dei messaggi sospetti con scritto “Ciao, ti ho inviato un codice per sbaglio. Me lo potresti rimandare?”.

Il messaggio risulta inviato da una persona che abbiamo registrato nella nostra rubrica, è quindi è facile fidarsi. A tal proposito è arrivato un comunicato della polizia postale che ha messo in guardia gli utenti: “La conoscenza del mittente è fittizia, perché quella persona non ha inviato alcun messaggio. Purtroppo molte persone, fidandosi, assecondano la richiesta e finendo vittime della truffa”.

Whtasapp e la nuova frode del codice da inviare: cosa significa

Il codice, infatti, consente agli hacker di entrare nel nostro account Whatsapp utilizzando il nostro numero di telefono. Potranno avere accesso ai nostri contatti salvati, inviando automaticamente il messaggio fraudolento. I mittenti dei codici, a loro volta, sono già “vittime” dei pirati. Il virus sta colpendo in tutta Italia, e beffa soprattutto i cittadini più anziani e meno a loro agio con la tecnologia. La polizia postale ricorda che i codici, in generale, non vanno mai condivisi e inviati tramite Wahtsapp.

In più bisogna evitare di cliccare in link e immagini presenti nei messaggi quando non siamo sicuri della loro provenienza. Infine, è molto importante abilitare la “verifica in due passaggi” per l’autenticazione in Whatsapp. E’ molto più sicuro e si può attivare nelle impostazioni dell’applicazione. Se temiamo di essere caduti nella frode è opportuno avvisare subito tutti i nostri contatti.

+976(Mongolia) 97716958 truffa whatsapp arrivata ad una mia conoscente, occhio 😮 pic.twitter.com/F1qYvVQpnD — Dario Buonocore (@dariobuon) January 7, 2021