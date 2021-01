Maria Teresa Ruta e Filippo Nardi, un rapporto non del tutto idilliaco bisogna dire. Lui l’aveva chiamata Borderline. Ora si confronta con Guenda e Amedeo Goria.

Maria Teresa Ruta è stata al centro del dibattito in questo periodo per il suo crollo emotivo, molto sentito, dopo 120 giorni di presenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip a causa di un duro confronto con Cecilia Capriotti.

Proprio in seguito a questo sfogo, ripreso dal web e diffuso in difesa della Ruta, di certo non ci si aspettava un commento da parte di Filippo Nardi. Quest’ultimo sembra infatti aver continuato ad attaccare la Ruta commentando un post Instagram con “Borderline?” rivolto a Maria Teresa Ruta.

Stasera a Live non è la d’Urso il faccia a faccia, si spera finale su questo argomento, fra Amedeo Goria, Guenda Goria e Filippo Nardi che continua ad essere nella bufera della polemica per le sue dichiarazioni.

Il faccia a faccia fra Filippo Nardi e la figlia e l’ex marito di Maria Teresa Ruta

Guenda appena entrata nell’ascensore di Live non è la d’Urso non le ha minimamente mandate a dire esordendo con un “Ci sei o ci fai?” rivolto a Nardi per poi aggiungere: “Noi abbiamo litigato un mese fa, tu hai detto delle cose molto gravi nei confronti di mamma e tu mi hai chiesto scusa. Ci siamo chiariti anche di persona, mi hai anche chiamato tante volte. Perché continui su questo? Perché darle della Borderline?“.

Filippo Nardi l’ha presa in modo molto serio bisogna dire, rispondendo: “Ho fatto un solo commento. Quel commento originario è stato tolto ed è rimasto quello. Tutta Italia mi era contro ed ha continuato ad andarmi contro. Non sarei mai andato contro tua madre che era una delle persone più popolari”.

Il “conte” Nardi ha poi anche detto di poter chiedere sinceramente scusa, ma che “Maria Teresa Ruta se sta soffrendo così tanto, in sua opinione, potrebbe anche tranquillamente uscire dalla casa essendo grande e vaccinata”. Questo si evince da quanto dichiarato dal “conte” faccia a faccia con Guenda Goria all’interno dell’ascensore della d’Urso.

In ascensore è poi giunto anche Amedeo Goria che ha evidenziato quanto la cosa sembrasse fin troppo voluta per far parlare di sé, rivoltosi a Filippo Nardi. Lo sfogo della Maria Teresa Ruta, nel punto di vista di Amedeo Goria, sarebbe stato strumentalizzato dal conte per far chiacchierare.

Pace fatta fra di loro? Onestamente non sembra tantissimo. Chissà se ci saranno ulteriori chiarimenti. Intanto il volto di Guenda parla chiaro, Filippo non avrebbe dovuto dire quello che ha detto.

Pietro delle Piane a gamba tesa su Filippo Nardi: “Un Suino dop”

Se proprio vogliamo dirla tutta e mettere i punti sulle “i” l’ex fidanzato di Antonella Elia, Pietro delle Piane, presente in studio, non ha digerito nemmeno lui le parole che Filippo Nardi ha rivolto alla sua ex.

Il confronto fra i due, nato da un intervento a gamba tesa dell’ ex della Elia nel confronto fra Nardi, Guenda e Amedeo Goria, ha portato Pietro a definire il conte “un suino”. La bella conduttrice partenopea ha in serbo un confronto anche fra loro due? Bisogna dire che i caratteri di entrambi sono molto peperini. Ne vedremo delle belle?