A Live non è la d’Urso, Andrea Roncato rompe il silenzio sulla sua ex moglie Stefania Orlando e ricorda i vecchi tempi con la d’Urso.

Andrea Roncato è stato per due anni legato alla beniamina del pubblico del GF VIP Stefania Orlando. Non ha mai espresso alcuna opinione o dichiarazione dal momento in cui la sua ex moglie è entrata nella casa più spiata d’Italia.

Questa sera il famosissimo attore ha deciso di raccontare la propria verità senza alcun filtro ai microfoni della bella conduttrice partenopea Barbara d’Urso con cui vi è un legame di amicizia da davvero molto tempo.

Nel 2011 Andrea Roncato si è legato sentimentalmente alla sua attuale moglie che ha sposato nel 2017. Andrea e Stefania però non si parlano più da molti anni. Come mai tutto questo? C’è qualcosa da sapere?

Andrea Roncato e Barbara d’Urso, lei: “Ricordiamoci che siamo vivi per miracolo”

Tragedia sfiorata anni fa per la bella conduttrice partenopea, Andrea Roncato e Stefania Orlando sopravvissuti a quanto parrebbe ad un fulmine in mezzo al mare mentre erano alle prese con una attività di beneficenza.

Quest’ultimo però ha deciso di raccontare questa sera la sua verità sulla storia passata fra Roncato e la Orlando. In primis ha subito dichiarato che proprio la Orlando nelle fasi finali della loro relazione avrebbe avuto un altro uomo nella sua vita.

La frase non è passata assolutamente inosservata e la d’Urso ha subito chiesto all’amico di lunga data se avesse sentito bene e che quindi la Orlando davvero stesse almeno sentendo un altro uomo quando si stavano per lasciare. Sembra proprio che sia così secondo Roncato.

La show girl, inoltre, sembra che anche dopo la fine della relazione con Andrea non abbia mai trovato un punto d’incontro per avere un rapporto sereno. Sembra che sia “colpevole” anche la possibile gelosia della moglie del famoso attore.

Andrea ha raccontato la sua verità dicendo che in realtà non è così, che lui “ha tirato avanti tranquillamente” senza soffermarsi molto sulla scottatura della relazione finita con la Orlando, la cui in questo periodo ha attraversato un momento complicato con Tommaso Zorzi.

Andrea Roncato ha infatti raccontato che Stefania aveva trovato un’altra persona al proprio fianco ma che per lui non era un grandissimo problema. Alla sua attuale compagna “non gliene può fregar de meno” (dice Roncato) della Orlando.

“Al Grande Fratello Vip se ne dicono tante. Si fa spettacolo, sento gente che dice di non vedere il proprio papà da 30 anni e poi magari lo ha visto la settimana prima” sottolinea il famoso attore per evidenziare quanto in realtà il tutto sia stato gonfiato.

“Non voglio incontrare Stefania perché è una relazione di tantissimi anni fa. Stefania è sposata con Simone da tanti anni, è sua moglie non più mia moglie. Il passato si chiama passato perché è passato. Inutile rimuginare” sottolinea Roncato.

Insomma, il famosissimo attore sembra aver messo tutto in chiaro ed anche i punti sulle “i” che tanto si auspicava fossero messi. Certo è, però, che le dichiarazioni di Roncato fanno parlare non poco.