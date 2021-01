By

Walter Zenga, Andrea Zenga, Hoara Borselli. Tre nomi ed un rapporto turbolento fra padre e figlio. A live non è la d’Urso la versione di Hoara.

Non c’è pace per Walter Zenga che nella vita privata continua a doversela vedere con tutte le problematiche che lo rendono al centro del dibattito di questo periodo. Hoara Borselli ha rappresentato una bellissima parentesi nella vita dell’allenatore ed ex calciatore di successo.

Proprio in questo periodo la presenza di Andrea Zenga all’interno della casa del Grande Fratello Vip ha fatto molto discutere proprio per il rapporto estremamente turbolento che lega padre e figlio.

A Live! non è la d’Urso è intervenuta questa sera Hoara Borselli che con Walter Zenga ha condiviso gli anni che vanno dal 1996 al 2002. La storia d’amore successiva a quella fra la mamma di Andrea e quella di Walter. Vediamo cosa si son detti.

Hoara Borselli su Zenga da Barbara d’Urso: “Non vedeva l’ora di vederli”

Hoara appena sedutasi sul divano della padrona di casa ha subito tenuto a ricordare la storia d’amore che li ha visti legati quasi vent’anni fa. “Durante un evento sportivo ci siamo visti. Sono quelle cose che non cerchi – sottolinea Hoara – Andrea aveva 3 anni e Nicolò aveva 5 o 6 anni. Sono passati quasi 20 anni e di lui conservo un buonissimmo ricordo”.

La donna ha dichiarato ai microfoni della bella conduttrice partenopea, durante la sua intervista, di essere testimone di un difficile lavoro di separazione fra Walter e la mamma di Andrea Zenga, che poco tempo fa aveva rotto il silenzio.

La bellissima Hoara però ci ha tenuto a specificare fortemente: “Eravamo negli Stati Uniti, avevamo un punto d’appoggio a Milano proprio per vedere i bambini. Noi andavamo ad Ancona per andare a trovare i bambini“.

La donna ha anche specificato che Walter “non vedeva l’ora di vederli, voleva passarci molto più tempo insieme“. Un rapporto ‘difficile’ quello che li legava. Hoara ha infatti poi specificato che ovviamente lei faceva riferimento solamente al periodo in cui lei ha vissuto con Walter Zenga. “Ci si mette dalla parte dei figli, ma è difficile anche per i papà” aggiunge.

Hoara ha anche sottolineato che alla mamma di Andrea non faceva molto piacere vederla. Walter cercava un certo rapporto con i piccoli e quella che allora era la sua nuova fiamma, ma, almeno nelle parole di Hoara, si comprende che tutto questo non era molto semplice.

L’ex compagna di Walter Zenga non le ha infatti mandate a dire, dicendo: “Io riconosco in Andrea un rancore, una rabbia che mi appartiene. Sono figlia di genitori divorziati, cresciuta con la mancanza della presenza del papà. Mamma ha fatto da madre e da padre. E’ un rancore che ho provato. Ma ora che sono uomini, il rapporto è da adulti, alla pari. Questo sentimento di rancore non aiuta nessuno di loro“.

In conclusione ha poi lanciato una domanda che fa riflettere non poco: “Walter qualcosa di buono lo avrà fatto, al di là del cognome, qualcosa lo avrà fatto no?“