Stefania Orlando risponde a quanto dichiarato dal suo ex marito Andrea Roncato ai microfoni di Live non è la d’Urso.

La donna più amata all’interno della casa più chiacchierata d’Italia proprio in queste ore è finito nell’occhio del ciclone a causa delle “accuse” mosse da parte del suo ex marito Andrea Roncato.

Quest’ultimo proprio ieri ai microfoni della bella conduttrice partenopea, Barbara d’Urso, ha dichiarato che dopo due anni e mezzo di matrimonio “quando il loro rapporto stava per finire Stefania Orlando avesse frequentato un’altra persona”.

Una storia molto travagliata quella che i due hanno vissuto anche se oggi Stefania Orlando vive una vita meravigliosa assieme a suo marito Simone Gianlorenzi. Andrea Roncato non le aveva mandate a dire ieri. Era inevitabile che Stefania rispondesse.

Stefania Orlando risponde alle accuse di Andrea Roncato: spunta anche Simone Gianlorenzi

Stefania Orlando dopo aver visto tutto quanto accaduto e detto nelle passate 24 ore ha risposto così al conduttore dello show: “Io ed Andrea ci siamo lasciati, io sono andata via di casa perché avevamo deciso insieme di lasciarci. Io sicuramente avevo anche incontrato un’altra persona che però non è stata la causa della fine del nostro matrimonio“.

Per poi aggiungere: “Il nostro matrimonio era già finito. Io sono stata quella che ha preso la decisione. Siamo stati per anni ottimi amici. Tra di noi non ci sono mai stati rancori.

Il conduttore Alfonso Signorini ha però preso la palla al balzo ed ha subito spostato il discorso sull’attuale moglie di Andrea Roncato chiedendo se davvero quest’ultima fosse gelosa della bella show girl.

“Io non ho mai dichiarato che lei è gelosa di me. Lui mi disse che lei era gelosa che lo chiamassi amore e poi Andrea mi disse che la moglie era un po’ tedesca” ha risposto la Orlando.

Per Alfonso Signorini c’era bisogno però di dirla tutta ed infatti ha subito provveduto a mostrare quello che la figlia della nuova moglie di Roncato ha dichiarato sui social su Stefania Orlando.

“Vorrei aggiungere visto che avete tirato fuori il post della figlia della moglie che io le avevo risposto e sono stata pesantemente insultata. Posso dirti solamente che ho sempre parlato bene di lui. Anche quando lui fa interviste esce spesso il mio nome”.

Per poi aggiungere: “Io non mi sono mai permessa di entrare nella loro storia ed ho sempre rispettato la situazione, non ho nulla contro Andrea ma anche mio marito non è rimasto benissimo di queste dichiarazioni. Non accetto di diventare l’ex moglie scomoda“.

Fanno riflettere moltissimo anche le ultime parole che Stefania Orlando ha dedicato al suo ex marito, dicendogli un sincero “ti voglio bene Andrea”.

Alla fine Stefania è scoppiata fra le lacrime. E’ inevitabile una risposta da parte di Simone, attuale marito della Orlando, ed anche una contro-risposta da parte dello stesso Andrea Roncato.

Proprio Simone Gianlorenzi appena 24 ore fa aveva detto qualcosa che subito ha fatto il giro del web.