Jessica Bucci de La pupa e il secchione: età, altezza, peso, obiettivi

Jessica Bucci sarà una delle protagoniste de La pupa e il secchione che torna in prima serata su Italia 1. Scopriamo qualcosa in più della ragazza abruzzese

Su Italia 1 torna uno dei docu reality più amati dal pubblico e nella nuova stagione de La pupa e il secchione e Viceversa, ogni giovedì in prima serata, ci sarà anche lei, Jessica Bucci. Una modella che non nasconde di certo la sua bellezza, ma è ancora sconosciuta da parte del pubblico. E allora andiamo a scoprirla meglio.

Jessica Bucci, la scheda personale

Nome: Jessica Bucci

Età: 25 anni

Data di nascita: 14 Marzo 1995

Segno zodiacale: Pesci

Luogo di nascita: Avezzano (Aq)

Altezza: 172 cm

Peso: 72 kg

Tatuaggi: Nessuno visibile

Profilo Instagram ufficiale: @jessicabucciii

La bella Jessica Bucci al momento nel quale comincia il suo impegno televisivo ha 25 anni ed è abruzzese di nata ad Avezzano, ma attualmente vive a Torino. Alterna il lavoro di commessa a quella di modella e nella vita privata è una ragazza dotata di grande carica, senza nessuna paura di esporsi.

Dalla sua scheda diffusa da Mediaset Play, posiamo scoprire che la Bucci una ragazza semplice, attaccata alle tradizioni di una volta. Ma è anche molto diretta, non ha problemi adire sempre ciò che pensa e di esporsi. Inoltre ha un cane di nome Hercules al quale è molto affezionata.

Jessica Bucci, vita privata e sogni della modella abruzzese

Jessica sa bene di essere bella e coltiva anche un po’ la sua vanità, tanto che passa spesso del tempo a specchiarsi. Ben presto ha mollato lo studio dedicandosi al lavoro e questo potrebbe penalizzarla in alcune delle prove alle quali sarà sottoposta da Andrea Pucci e Francesca Cipriani, i due nuovi conduttori de La pupa e il secchione e Viceversa. Insieme a lei altre 4 ragazze e tra queste c’è anche Stephanie Bellarte.

Fino ad oggi non ha mai pensato di entrare nel mondo dello spettacolo, ma le piace ballare e ne darà dimostrazione nella villa situata scelta come location per la nuova edizione del programma di Italia 1. Ha scelto di partecipare per mettersi alla prova dimostrando di non essere una ‘bella che non balla’ ma anche di poter fare progressi nella sua cultura personale.