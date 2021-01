Calciomercato, Milan scatenato: preso un altro giocatore. Si tratta di Tomori del Chelsea, il difensore che serviva al tecnico Stefano Pioli

Il Milan è scatenato sul calciomercato: la società rossonera, dopo l’acquisto di Mandzukic e di Meité, compra anche un difensore. Preso l’attaccante e il centrocampista, ora tocca alla retroguardia. E’ ufficiale l’acquisto di Fikao Tomori, che presto sarà a Milano per le visite mediche.

Il calciatore è in arrivo già oggi, e l’obiettivo è di averlo già a disposizione per la partita di sabato 23 gennaio contro l’Atalanta. L’operazione è conclusa, e l’acquisto può considerarsi ufficiale: la formula è del prestito con diritto di riscatto a 25 milioni di euro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fikayo Tomori (@fikayotomori)

Chi è Tomori, il nuovo acquisto in difesa del Milan

Il costo dell’acquisizione a titolo temporaneo è di 3 milioni. Un totale, quindi, di 28 milioni. Tomori arriva dal Chelsea e si trasferirà al Milan a titolo definitivo. Ma l’ottimo calciomercato invernale dei rossoneri non dovrebbe finire qui: dopo aver preso un centrocampista, un attaccante e un difensore centrale, potrebbe arrivare anche un terzino.

Pioli chiamando Tomori per nome in allenamento pic.twitter.com/2IykqjYBoS — Duivel (@OfficialDuivel) January 22, 2021

Piace Junior Firpo del Barcellona: il Milan lo vorrebbe in prestito. Per ora, il club blaugrana fa sapere di non volerlo cedere, ma il ds Paolo Maldini insisterà fino agli ultimi giorni di mercato, facendo leva sul gradimento del giocatore, tentato dall’offerta rossonera. Altrimenti, per Junior Firpo se ne parlerà in estate. Intanto il Milan è pronto ad accogliere il suo nuovo acquisto.

Tomori cercando di arrivare in tempo per essere convocato con l’Atalanta pic.twitter.com/uVQSAL6sZp — Majico (@WhyAIwaysMajico) January 22, 2021