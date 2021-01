Il “Times” diffonde la notizia dell’annullamento delle prossime Olimpiadi di Tokyo, ma il comitato organizzatore si affretta a smentire. I Giochi, previsti nell’estate del 2020, sono stati spostati a quest’anno a causa della pandemia

La notizia si è diffusa nella notte di giovedì. Secondo il Times le Olimpiadi di Tokyo sarebbero state annullate a causa della pandemia da Coronavirus. Tuttavia, il governo giapponese si è affrettato a smentire. La voce era clamorosa: perché non si tratta di un altro spostamento dei Giochi, ma un annullamento definitivo.

Le Olimpiadi tornerebbero, quindi, tra quattro anni, e per quanto riguarda il Giappone ci sarebbe la possibilità di organizzarli nuovamente nel 2032. Secondo il Times, il governo nipponico avrebbe preso atto dell’impossibilità di far svolgere le Olimpiadi questa estate.

Il Giappone ha ormai deciso di cancellare le Olimpiadi di Tokyo a causa del virus, secondo il corrispondente del @thetimes https://t.co/8O0hwUdg5I — Aurelio Capaldi (@AurelioCapaldi) January 22, 2021

Per il “Times” Olimpiadi annullate per il Covid, ma il Giappone smentisce

Addirittura si parla di unico obiettivo “salvare la faccia” a fronte di un’organizzazione che non potrà sostenere i Giochi. Questi, previsti nell’estate del 2020, sono stati rimandati a quest’anno a causa della crisi del Covid. Ma ora, il Giappone è in crisi (così come tutti gli altri paesi del mondo) e le evidenti difficoltà organizzative. Troppo complicato organizzare una simile manifestazione in era pandemia, ma soprattutto i costi sarebbero insostenibili e il ritorno economico un’incognita.

ULTIM’ORA: secondo il Times il governo del Giappone in forma confidenziale ha deciso che le Olimpiadi non potranno svolgersi regolarmente, e che si proporrà la candidatura per la prima data disponibile, cioè nel 2032 — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) January 21, 2021

In ogni caso il vicecapo di gabinetto del Giappone, Manabu Sakai, con una conferenza stampa ha smentito seccamente questa notizia. “Siamo determinati a fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità e andare avanti con l’organizzazione dei Giochi”. Sono state annunciate misure speciali anti Covid con una sicurezza all’avanguardia.

Per la prima volta nella storia dello sport saltano le #Olimpiadi per la pandemia Covid ma nel carrozzone del calcio non si rinuncia a nulla: Nations League, Europeo sparso in ogni dove, campionati nazionali, coppe e allo studio c’è il battesimo di una 3^, triste, ridicola Coppa pic.twitter.com/HOZuEmnBYI — Paolo Ziliani (@ZZiliani) January 22, 2021