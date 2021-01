A poche ore dal match di campionato contro lo Spezia scatta l’allarme Covid in casa Roma. Il “faraone” in attesa del tampone

Continua ad essere movimentatissima la vigilia del match tra Roma e Spezia. Come se non bastasse il caos tecnico e societario in cui è piombata la squadra giallorossa dopo la sconfitta nel derby e quella a tavolino in Coppa Italia. A poche ore dal match di campionato che vedrà come avversaria ancora una volta la squadra ligure sono stati trovati positivi al Covid due membri dello staff dei giallorossi ed è scattata la bolla a Trigoria.

Fortunatamente, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, non c’è alcun giocatore coinvolto e quindi la partita si disputerà regolarmente alle 15. Ma si tratta comunque di un altro episodio penalizzante per la Roma che già si ritroverà ad affrontare la squadra di Italiano senza Pedro, Mkhitaryan e Dzeko, finito a tutti gli effetti fuori rosa.

Covid Roma, El Shaarawy in attesa del risultato del tampone

In attesa di vedere come si comporteranno i giallorossi in campo, Tiago Pinto ha accelerato sul mercato ed ha praticamente chiuso per il ritorno di Stephan El Shaarawy alla Roma. L’attaccante è già sbarcato nella capitale dopo aver lasciato Dubai e, secondo quanto riportato dai media ieri, avrebbe dovuto effettuare oggi le visite mediche.

El Shaarawy però dovrà ancora attendere: ieri si è sottoposto al tampone di controllo a Villa Stuart visto che anche lui è alle prese col Covid. Il risultato non è ancora negativo, sono rimaste ancora alcune tracce del virus e quindi bisognerà attendere ancora qualche giorno. La trattativa non è comunque a rischio: il giocatore si svincolerà dallo Shangai e tornerà a vestire la maglia giallorossa firmando un contratto di due anni e mezzo a 3.5 milioni a stagione.

Mercato Roma: Reynolds, Dzeko e Allegri. Tutte le altre piste

Oltre al ritorno del “Faraone” la Roma sembra aver chiuso definitivamente anche l’affare Reynolds. Il terzino americano, che nei giorni scorsi sembrava aver firmato con la Juventus che lo avrebbe poi girato al Benevento in prestito, è invece vicinissimo ai giallorossi.

La conferma è arrivata anche dai dirigenti delle “streghe” che hanno confermato che Reynolds ha scelto la squadra della capitale. Decisiva in questo senso l’amicizia che lega i Friedkin ai proprietari del Dallas, team dal quale verrà prelevato l’esterno ambidestro.

Tiago Pinto poi dovrà occuparsi delle due grane Fonseca e Dzeko: il tecnico, mai veramente apprezzato dai vertici a Trigoria, ha una specie di fiducia a tempo e già oggi se non dovesse battere lo Spezia potrebbe essere sostituito e si fanno i nomi di Mazzarri, Sarri, Allegri e Spalletti.

Il bosniaco invece è stato messo praticamente fuori rosa e gli è stata anche tolta la fascia di capitano dopo la ribellione post coppa Italia. In una settimana può succedere di tutto e l’attaccante potrebbe anche essere ceduto, con la Juve che sembra interessata agli sviluppi. La difficoltà starebbe nel trovare un sostituto degno in così poco tempo. Staremo a vedere.