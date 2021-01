By

La popolare presentatrice Bianca Guaccero si mostra da bambina su Instagram: l’apprezzata presentatrice fa intenerire i suoi fans

L’hai riconosciuta? Questa tenerissima bimbaUna tenera immagine su Instagram di Bianca Guaccero da bambina. E i fans si inteneriscono. La popolare presentatrice sceglie questo particolare modo per annunciare la puntata di “Detto Fatto”, il programma che conduce con successo. Una vecchia foto di lei da bambina, che sorregge una cornetta del telefono rosso e lo sguardo profondo e dolce.

La presentatrice, che è anche attrice, è riconoscibile con il suo inconfondibile sguardo. Una vecchia foto che ha intenerito i fans e raccolto molti like su Instagram, e che sicuramente avrà incuriosito molti fedelissimi della trasmissione e ammiratori della bella Bianca.

La sua trasmissione, “Detto Fatto”, è stata oggetto di polemiche nelle scorse settimane per accuse di sessismo in seguito a un poco indovinato siparietto, che voleva essere ironico ma è stato oggetto di grandi polemiche. Si trattava di come essere seducenti mentre si faceva la spesa al supermercato.

Una iniziativa mal riuscita che ha portato a tante polemiche, costringendo la Guaccero alle scuse pubbliche e in diretta. Un amaro capitolo che ormai sembra essere stato messo decisamente alle spalle. Per la presentatrice anche un periodo difficile, lo scorso autunno, a causa del Covid, che l’ha portata a un lungo isolamento. L’immagine di Bianca Guaccero bambina esprime serenità e dà l’appuntamento su Rai Due in modo originale.