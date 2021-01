Anticipazioni Grande Fratello Vip, in onda questa sera su Canale 5, lunedì 25 gennaio: un ingresso a sorpresa, e il primo finalista del GF Vip



Come non bastasse la settimana ricca di colpi di scena appena trascorsa, il Grande Fratello VIP si prepara a un’altra serata molto avvincente. Ancora scontri tra gli inquilini, con la stanchezza dei tanti giorni passati che si fa sentire.

Non mancano discussioni e battibecchi, come quelli della giornata di domenica 24 gennaio. I concorrenti, infatti, si sono adoperati in un vero e proprio “talk show” all’interno della casa, con interviste, gossip, curiosità e retroscena. Intanto, nella puntata di questa sera si scoprirà l’esito della prova di ieri, una sfilata di moda. L’obiettivo è raggiungere 500mila like sui social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

GF Vip: stasera prima finalista e un nuovo ingresso nella casa

Ma le sorprese saranno ben altre: nella puntata di stasera del GF VIP, condotta come sempre da Alfonso Signorini, si aspettano novità da non perdere. Come dicevamo, la stanchezza si fa sentire, e qualcuno aveva fatto presagire la voglia di abbandonare il gioco. E quindi, a scuotere i musi lunghi ci penserà un nuovo ingresso nella casa: si tratta della nota giornalista e opinionista Alda D’Eusanio, che entrerà con il suo pappagallo.

Ebbene sì! Non mancheranno situazioni e siparietti divertenti, ne siamo certi. Ma stasera ci sarà anche il nome del primo finalista: televoto già ampiamente aperto, e si giocano il primo posto tra i finalisti Rosalinda, Stefiania, Dayane e Giulia. Stasera scopriremo chi sarà il nome della prima finalista, e i colpi di scena non mancheranno.