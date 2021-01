By

Celebrity Hunted 2 è pronto a partire. Iniziate le riprese, tra i concorrenti ci sarà probabilmente anche Diletta Leotta. I dettagli

Celebrity Hunted 2 è pronto a partire. Anzi, in realtà è già partito. Nei giorni scorsi, infatti, sono state pubblicate alcune foto da Getty Images che hanno mostrato in anteprima le riprese della seconda stagione ed alcuni componenti del cast che si trovavano a Venezia.

Il reality show, che andrà in onda ancora una volta su Amazon, vede dei personaggi famosi in fuga e braccati da un gruppo di intelligence dotato di strumenti di altissima tecnologia. La prima edizione ha visto come protagonisti, tra gli altri, Fedez e Francesco Totti.

La serie è stata molto seguita tanto che i vertici di Amazon Originals hanno deciso di ripetere l’esperimento. La prima stagione è stata vinta dalla coppia formata da Claudio Santamaria con la moglie Francesca Barra e dalla coppia formata da Fedez con Luis Sal.

Celebrity Hunted 2, Diletta Leotta nel cast?

Anche quest’anno i protagonisti saranno dotati soltanto di una carta di debito con pochi euro e un kit di sopravvivenza con alcuni oggetti utili alla fuga. La fuga dovrà durare 14 giorni, chi viene catturato prima sarà eliminato.

Grazie alle immagini del set di Venezia è stato possibile identificare tutti i concorrenti della seconda edizione. In “solitaria” parteciperanno (per la prima volta in un reality) Stefano Accorsi e Vanessa Incontrada.

Per quanto riguarda le coppie invece si ricompone il duo Achille Lauro-Boss Doms, che già avevano partecipato insieme a Pechino Express, e poi ci saranno anche Elodie e Myss Keta. Ma la notizia bomba dell’ultima ora, lanciata da Giornalettismo, è che potrebbe esserci anche un’altra concorrente.

Stiamo parlando di Diletta Leotta, la conduttrice di Dazn che sicuramente farebbe felice il pubblico maschile. La presentatrice, di nuovo alla ribalta del gossip a causa del flirt con Can Yaman, farebbe parte del cast di Celebrity Hunted 2.