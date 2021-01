By

Seguite live tutte le estrazioni di Lotto, Superenalotto, 10eLotto e Simbolotto di oggi martedì 26 gennaio 2020. Tutti i numeri dalle ore 20

Pronti per vivere ancora una volta il nostro consueto appuntamento live con le estrazioni di Lotto, Superenalotto, Simbolotto e 10eLotto? Seguite in diretta tutte le estrazioni e scopri i numeri estratti vincitori. Potreste essere tra i fortunati vincitori dei montepremi messi in palio.

Ancora una volta nessun ‘6’ nemmeno nell’estrazione di sabato 23 gennaio 2021 del SuperEnalotto e il Jackpot sale adesso a 97,1 milioni di euro. Per controllare cosa è successo potete consultare le estrazioni in tempo reale del Lotto, Superenalotto, Simbolotto e 10eLotto del 23 gennaio in attesa della prossima estrazione.

L’estrazione di sabato 23 gennaio 2021 ha comunque permesso di centrare ben nove ‘5’ che rendono oltre 25 mila euro ai vincitori. L’ultimo ‘6’, come ricordiamo, era stato centrato lo scorso 7 luglio a Sassari e aveva prodotto una vincita di 59 milioni di euro.

Diretta numeri e simboli estratti il 25 gennaio 2021

I numeri saranno estratti a partire dalle ore 20 e noi aggiorneremo costantemente in tempo reale. A tal proposito è utile ricordare che alcune ruote saranno però estratte in leggero ritardo a causa delle norme anti-Covid.

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE: in aggornamento



Numero Jolly

Superstar



ESTRAZIONI DEL LOTTO

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

** In base alle disposizioni contenute nel DPCM del 3/11/2020, alcune ruote oggi saranno estratte solo dopo le 21**

10ELOTTO, I NUMERI

Numero Oro

Doppio Oro

SIMBOLI E NUMERI DEL SIMBOLOTTO

Ruota di Bari: