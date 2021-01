Mara Maionchi, a quasi 80 anni, ha vinto la sua battaglia contro il Covid e ora è pronta a tornare in tv con “Italia’s got talent”

Mara Maionchi è pronta a tornare dopo aver sconfitto, a quasi 80 anni, il virus che sta mettendo a dura prova l’intero Paese. La produttrice discografica, infatti, lo scorso ottobre è stata ricoverata dopo essere risultata positiva al Covid e ha vissuto giornate difficili all’ospedale di Milano.

La Maionchi ha raccontato alcuni dettagli della sua convalescenza in un’intervista pubblicata oggi dal quotidiano “La Repubblica” e ha spiegato come l’esperienza sia stata abbastanza dura: “Data la giovane età, Il Covid non è stata una passeggiata. Ho avuto la polmonite bilaterale, la cosa tremenda è che sapeva tutto di cartone”

La conduttrice non ha però perso la sua proverbiale ironia e nell’intervista, oltre a ringraziare medici e infermieri che la hanno aiutata a riprendersi, ha trovato comunque un lato positivo nel fatto di non sentire i sapori del cibo: “Meno male, va’, ho perso qualche chilo”.

Mara Maionchi torna in tv stasera

Le sue condizioni, ad ogni modo, nonostante gli 80 anni non si sono mai aggravate e la Maionchi ha superato senza grossi problemi la malattia. Ed ora è carica e pronta a tornare in tv con la nuova edizione di Italia’s Got Talent, in onda a partire da stasera su TV8.

La giuria, oltre che dalla produttrice musicale, sarà composta da Frank Matano, Federica Pellegrini e Joe Bastianich. Si parte inizialmente con sette puntate dedicate alle audizioni e poi ci sarà la finalissima in diretta prevista per venerdì 6 marzo.

Mara, nella sua intervista, ha parlato anche dei suoi colleghi giurati: “Matano mi fa ridere, Joe Bastianich si è sciolto, Federica Pellegrini è una buona, invidio la sua volontà d’acciaio”. Non resta dunque che sintonizzarsi stasera su TV8 per apprezzare i nuovi talenti italiani ed i commenti esilaranti dei giurati.