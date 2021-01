Masterchef Italia 10, anticipazioni settima puntata: torna il re dei giudici

By

Masterchef Italia 10, anticipazioni settima puntata: ancora un mese di sfide prima della finale del 4 marzo. Questa sera un gradito ritorno

Il vincitore di Masterchef Italia 10 sarà incoronato soltanto nella finalissima del 4 marzo prossimo in prima serata su Sky Uno HD, ma i favoriti stanno uscendo allo scoperto. E questa sera, 28 gennaio, in mezzo alle prove ce ne sarà una speciale. Perché come confermano le anticipazioni della settima puntata, tornerà Iginio Massari, il maestro dei maestri pasticceri.

Molti prima che iniziasse il talent culinario di Sky pensavano che quest’anno sarebbe toccato a lui affiancare Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciulo e Giorgio Locatelli. Non è successo, ma Iginio Massari non può fare mancare la sua presenza e dalle anticipazioni sappiamo che ancora una volta metterà dura prova le capacità e la pazienza degli aspiranti chef.

Ma andiamo con ordine. La prima prova per i 13 rimasti in gara a Masterchef Italia sarà la sfida con la Mystery Box che propone un alimento conosciuto da tutti ma non così semplice: la pancetta. Sulla carta la conoscono tutti. Però i concorrenti dovranno infatti giocare di strategia e Bruno Barbieri è convinto che ci sia una spaccatura netta: ci sono i buonisti e gli strateghi. Chi vincerà questa volta?

Masterchef Italia 10, dopo la prova con Iginio Massari arriva l’eliminazione

Come al solito il vincitore della Mystery Box avrà poi un vantaggio nell’Invention Test, con il primo ospite della serata. Arriverà Karime Lopez, executive chef giovanissima che lavora al fianco di Massimo Bottura,in questo momento il più famoso italiano nel mondo e tre stelle Michelin da tempo.

Maxime è a capo della batteria all’Osteria Gucci di Massimo Bottura a Firenze ed è anche stata la seconda donna messicana a ricevere una stella Michelin. I concorrenti dovranno replicare i suoi piatti, ma anche solo provare ad avvicinare il suo livello si annuncia complicatissimo. Già alla fine di questa prova, un concorrente potrebbe andare a casa.

E poi arriverà lui, l’icona dei pasticceri italiani: Iginio Massari sarà il giudice speciale per lo Skill Test. Tre prove una dietro l’altra che permettono di salvarsi solo raggiungendo uno standard minimo di efficacia. Chi sarà ad abbandonare definitivamente la cucina di Masterchef 10 in diretta tv e live streaming dalle 21.15 su Sky Uno HD e poi su Sky Uno HD +1?