Nonostante i 66 anni suonati, Fiorella Mannoia ha finalmente deciso di sposarsi con il suo compagno, che ha 26 anni meno di lei

E finalmente anche Fiorella Mannoia ha deciso di sposarsi: la cantante, nonostante i suoi 66 anni, ha deciso di convolare a nozze. Lo farà con il suo compagno, Carlo Di Francesco, di 26 anni più giovane. La notizia è stata riportata da “DiPiù”, che conferma le nozze ormai imminenti.

Eppure, la nota cantautrice aveva sempre detto di credere nell’amore, ma senza sentire il bisogno di sposarsi: “Non ho mai pensato fosse una priorità, le coppie devono stare assieme solo se c’è amore”, aveva detto. E stavolta, a quanto pare, ha ceduto al sentimento più importante.

Fiorella Mannoia si sposa a 66 anni: chi è il suo futuro marito

Il suo fidanzato, Carlo di Francesco, insegnante di musica ad “Amici“, è il suo compagno storico, visto che stanno insieme da anni. La coppia fa della riservatezza e della privacy un punto fermo, visto che sono molto poche le foto che li ritraggono insieme. Eppure la loro storia dura da oltre dieci anni. Il musicista e produttore sposerà la cantante.

La Mannoia non ha mai tenuto segreta la relazione con il “prof” di Amici, e spesso ha spiegato: “In amore bisogna lasciare la porta sempre aperta, per entrambi. Forse sposarmi mi faceva temere di vedere quella porta chusa, sia per me che per lui”.