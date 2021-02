Ilary Blasi nuda su Instagram: il risveglio del lunedì è senza veli. La conduttrice si immortala in scatti sexy tra le lenzuola del suo letto



La bellissima Ilary Blasi fa impazzire i suoi fan: la conduttrice accende Instagram con alcuni suoi scatti estremamente sexy. Si mostra in diverse seducenti foto, praticamente nuda nel suo letto. Un risveglio decisamente inaspettato e “hot” per i suoi numerosissimi ammiratori, ai quali la showgirl e moglie di Francesco Totti ha regalato uno speciale lunedì mattina. Nelle “stories” della conduttrice c’è lei tra le lenzuola del suo letto: sembra appena sveglia e si diverte a scattare foto assieme al suo gatto, di nome Donna Paola.

Ilary Blasi nuda a letto: i fan impazziscono!

Sale la temperatura man mano che si scorrono le “stories” su Instagram, soprattutto quando la bella Ilary manda un delicato bacio ai suoi ammiratori. E poi si vedono i dettagli del suo bel corpo. Il profilo, la schiena scolpita e il suo sguardo ammaliante in controluce.

Insomma, i tanti ammiratori di Ilary non potevano chiedere di meglio. Il fisico sempre tonico e sensuale non risente del tempo, e la Blasi si prepara alla conduzione della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, che andrà in onda a marzo su Canale 5. Qui potrete leggere le anticipazioni sul prossimo reality, in onda tra poche settimane.