Covid-19, bollettino del 5 febbraio 2021: vaccino AstraZeneca in arrivo

Ogni pomeriggio arriva il bollettino del Ministero della Salute e della Protezione Civile che certifica tutti i casi di contagio da Covid in Italia

L’appuntamento più atteso ogni pomeriggio è quello con i dati ufficiali della pandemia di Coronavirus in Italia che InstaNews vi mostra in diretta.

Verso le 17 tutti i giorni da quando è scoppiata la pandemia, la Protezione Civile fornisce i dati del bollettino legato ai numeri dei casi di Covid-19. Se volete leggere il bollettino completo del 4 febbraio 2021 potete leggere qui.

Morti: 377

Ricoverati: -168

Terapie intensive: -9

Tasso di positività: 5,3% (+0,2%)

Vaccinati totali: 2.377.520

Covid-19, il bollettino di oggi regione per regione in Italia

Questi sono i dati relativi ad ogni singola regione, con una tabella complessiva e il dettaglio dei singoli territori. Vediamo insieme l’aumento o la diminuzione dei contagi rispetto al giorno precedente. Lombardia: +2504 Veneto: +668 Piemonte: +936 Campania: +1665 Emilia Romagna: +1364 Lazio: +1141 Toscana: +703 Sicilia: +616 Puglia: +1215 Liguria: +332 Friuli Venezia Giulia: +446 Marche: +414 Abruzzo: +276 Sardegna: +169 P.A. Bolzano: +687 Umbria: +443 Calabria: +239 P.A. Trento: +202 Valle d’Aosta: +8 Basilicata: +89 Molise: +101 Arriveranno lunedì prossimo, 8 febbraio, in Italia le prime 249mila dosi del vaccino AstraZeneca subito distribuite tra le varie regioni. Il giorno dopo comincerà quindi la campagna vaccinale per gli Under 55 ai quali è stato consigliato questo vaccino.

Ma c’è un altri vaccino che è pronto per arrivare sul mercato. Negli Stati Uniti infatti Johnson & Johnson ha presentato ufficialmente alla Food and Drug Administration la richiesta di autorizzazione di emergenza per il suo vaccino anti Covid. Non sono ancora certi i tempi della discussione, ma la fase 3 sembra aver dimostrato la sua efficacia.