Stefano Sala, ex compagno di Dayane Mello e padre di sua figlia Sofia, ha reso omaggio al fratello Lucas, morto a 27 anni in un incidente stradale

Stefano Sala è l’ex compagno di Dayane Mello, prima finalista del GF Vip. Sala è anche il padre della figlia della modella, la piccola Sofia. Ha voluto rendere omaggio a Lucas, il fratello della sua ex fidanzata, morto in un tragico incidente in Brasile a soli 27 anni.

Stefano Sala, modello e anche lui ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha pubblicato un messaggio di cordoglio attraverso Instagram: “Estou de luto por um amigo”, “Sto piangendo un amico”.

Stefano Sala ricorda Lucas, il fratello della sua ex compagna Dayane Mello

Evidente il riferimento a Lucas Inacio Correia de Mello, il giovane morto in uno schianto contro un camion sull’autostrada che collega Santa Caterina (Brasile meridionale) e passa attraverso la regione montuosa del Gaucho. Assieme a Lucas c’era una ragazza, sopravvissuta all’incidente sebbene ferita.

Intanto, Dayane Mello resta nella casa (qui il modo in cui sta affrontando il lutto) perché le regole sulla quarantena non le avrebbero permesso di stare vicino alla sua famiglia in Brasile, in tempo per il funerale. Il gioco, quindi, continua. Anche se i concorrenti hanno annunciato di voler interrompere il tutto in segno di lutto e solidarietà per la loro amica. Ora, però, sembrano siano tutti tornati a più miti consigli.

E’ stata la stessa Dayane a informare la piccola Sofia della morte dello zio. E per una strana coincidenza la bambina aveva disegnato che la raffigurava insieme alla sua mamma e a un angelo. “E’ stata Sofia a dirmi che quell’angelo è Lucas”, ha spiegato la modella brasiliana. E Dayane ha raccontato di aver sognato di essere andata in bici assieme ai suoi fratelli. Proprio nelle ore in cui il povero Lucas è deceduto nel tragico incidente.