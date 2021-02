Da quel che sembra Carlotta dell’Isola non ha preso proprio benissimo il rapporto con Andrea Zenga ed anzi non ne ha mandate assolutamente a dire.

Ebbene sì, stiamo parlando proprio di lei. Della ragazza che abbiamo tanto ammirato durante la trasmissione di Temptation Island dove ha dato filo da torcere al proprio fidanzato mostrandosi sempre vera in tutte le sue sfumature ed in tutte quelle della coppia. Carlotta dell’Isola.

Di certo non ce la aspettavamo entrare all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Ed invece è stato così. Una delle concorrenti però più tranquille e meno al centro delle polemiche e del dibattito dinamico all’interno della casa più spiata d’Italia.

Un legame forte sembra lo abbia instaurato assieme a Samantha de Grenet ed alla bella Dayane Mello, che proprio in queste ore sta vivendo la tragedia del lutto del proprio giovane fratello. Carlotta sembra però non aver preso molto in simpatia Andrea Zenga.

Carlotta dell’Isola accusa Andrea Zenga di essere falso e poi cancella tutto: confronto al GF VIP?

A quanto pare è proprio così, la bella ex concorrente della casa più spiata d’Italia non avrebbe proprio instaurato un buon rapporto con il bel ragazzo figlio di Walter Zenga. Secondo infatti Carlotta dell’Isola il giovane Andrea Zenga sarebbe finto e non saprebbe nemmeno quale sia il significato dell’amicizia.

Risulta naturalmente nuova questa notizia siccome all’interno della casa i due non si sono mai lasciati ad alcun tipo di dibattito o discussione. Vero è che non hanno mai avuto un vero e proprio rapporto di amicizia, ma non è mai sembrato che fra i due vi fosse addirittura un malumore del genere.

Carlotta avrebbe inoltre accusato Andrea Zenga di essere noioso come pochi. Certo questa affermazione risulta un po’ indigesta al pubblico di canale 5 che segue attentamente le dinamiche della casa, siccome il ragazzo sta facendo in questo periodo i conti con se stesso ed il rapporto tormentato con il proprio papà.

Insomma, sembra che la ragazza non le abbia proprio mandate a dire anche se da come risulta il tutto è stato poi cancellato. Sarà stato un errore? Un fraintendimento? Questo non è ancora dato saperlo, intanto però il web si è scatenato. Avanza l’ipotesi di un confronto al GF VIP?

Carlotta ma potevi dirlo quando eri dentro la casa, almeno avevi un blocco visto che ne hai avuti 0.

Inoltre da del noioso a Zenga quando lei è stata la concorrente piú noiosa di tutto il gf, da che pulpito.#gfvip #tzvip pic.twitter.com/vvYSROX6gz — maarzia02 (@maarzia02) February 4, 2021

Credo di non sentirmi bene, ma sta veramente parlando di Zenga?

A quale grande fratello ha partecipato?🤔🤔🤔#PRELEMI #gfvip #carlotta pic.twitter.com/PpB8yayPqc — Prelemiogenere (@prelemiogenere) February 4, 2021