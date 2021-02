Serie A, Graziano Pellè in nuovo giocatore del Parma fino al prossimo giugno e insieme a lui sbarca in Italia una nuova bellissima wag: scoprite chi è

Il mercato di gennaio ha portato in Serie A alcune facce nuove e piacevoli ritorni. Come quello di Graziano Pellé che dopo nove anni torna a giocare in Italia. Ha firmato con il Parma, che era stata anche la sua ultima squadra nazionale fino al prossimo giugno, e con lui sbarca una bellissima wag che ha già migliaia di follower nel nostro Paese.

Accanto all’attaccante salentino infatti c’è Viky Varga, sua biondissima compagna dal 2012 e che tra qualche mese diventerà anche sua moglie. Fino ad oggi hanno condiviso lo stesso giorno di nascita, il 15 luglio, anche se in anni diversi. Ma all’inizio di gennaio la vacanza a Dubai è servita per una dichiarazione e una richiesta.

Graziano Pellé sotto il sole al tramonto di Dubai ha chiesto ufficialmente la sua mano e la biondissima modella ungherese non si è tirata indietro. Il suo è stato un sì convinto, perché da nove anni fanno coppia fissa e tra loro non c’è mai stata nessuna frattura anche perché ognuno ha fatto la sua vita. Dopo quattro stagioni in Cina (63 gol in 133 presenze ma soprattutto 15 milioni netti a stagione messi sul suo conto), lui è tornato in Europa e ha deciso che fosse il tempo per l’anello.

Una promessa di matrimonio in piena regola, che Viky ha mostrato con orgoglio su Instagram. Quello è il suo mondo, dove è attivissima e vanta più di 500mila follower. Poi il post dolcissimo: “Voglio ringraziare Graziano Pellè per la migliore delle proposte e l’anello più splendido che avrei mai potuto immaginare. Hai fatto un ottimo lavoro nel pianificare tutto… Non riesco ancora a credere che tu sia riuscito a mettere insieme tutta la nostra famiglia e gli amici. Era semplicemente perfetto. Non vedo l’ora che inizi questa avventura e tutte quelle che devono ancora venire. Ti amo tanto mia vita!“, ha scritto.

Il loro primo approccio tra i due, nel 2012, quando Graziano giocava e segnava in maglia

Feyenoord nel campionato olandese. Lui anni dopo, intervistato da ‘Chi’, aveva raccontato che aveva provato a contattarla più volte, ma Viky l’ha fatto aspettare e penare: “Quando ho ricevuto il messaggio di Viky che acconsentiva a conoscermi stavo mangiando un melone sulla spiaggia. Ho mollato tutto e sono corso a prenotare il primo volo per l’Olanda“.

Lui era già famoso, lei invece si stava facendo largo come modella di intimo e lingerie. Da allora a oggi entrambi hanno costruito una carriera solida e Viky non ha mai smesso dichiarare il suo amore per Graziano ma anche per l’Italia. Una wag in piena regola, bellissima.