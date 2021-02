Al Grande Fratello Vip le vicende di Andrea Zenga alle prese con il proprio papà Walter sembrano non essere ancora finite. Gli ulteriori sviluppi.

Ci eravamo lasciati fra le lacrime di Andrea Zenga dopo aver incontrato il proprio fratello Nicolò. Un rapporto molto toccante quello che li lega e soprattutto un dolore condiviso per qualcosa che magari avrebbe potuto esserci ed invece non c’è stato.

Il centro della discussione è il rapporto con il loro papà, Walter Zenga, che in questi giorni ha addirittura detto di aver ricevuto minacce di morte a seguito del confronto che ha avuto con il proprio figlio all’interno della casa più spiata d’Italia. Un incontro che i fan non hanno apprezzato molto.

Dopo quindi giorni di scontro ed ospitate televisive, con tanto di confusione per le molteplici dichiarazioni, ci sono ulteriori novità che il giovane Andrea Zenga deve conoscere. Che cosa sarà successo? E come avrà reagito il bellissimo ragazzo?

Andrea Zenga risponde alle parole espresse in questi giorni sul rapporto con il padre

In primis bisogna dire che il rapporto fra i due fratelli è uno di quei pochi unicum che si può vedere in programmi televisivi del piccolo schermo. Tutti i coinquilini della casa hanno apprezzato profondamente il messaggio di unità che i due fratelli hanno lanciato e l’esempio che danno parlando delle corde del proprio dolore intra familiare senza essere distaccati e poco empatici nei confronti, in questo caso, del loro papà Walter nonostante è ormai noto il dissapore che c’è.

Alfonso Signorini è infatti tornato a parlare con Andrea Zenga per quanto riguarda alcune dichiarazioni fatte in questi giorni dal suo papà, Walter Zenga, che ha rilasciato una intervista allo stesso conduttore televisivo. Nell’intervista Walter ha detto di aver commesso errori, che i genitori devono fare il primo passo, ma anche i figli una telefonata.

Non solo, il leggendario calciatore ha detto che avrebbe avuto “voglia di abbracciarlo quando lo ha visto e di aspettare anche una chiamata”. Il figlio ha risposto parlando anche per il proprio fratello dicendo che lo coinvolgerà nel tentativo di ricostruire.

Andrea Zenga ha infatti dichiarato che la possibilità di rivedersi dal vivo “gliela darà e che vorrà parlarne in completa sincerità“. Ha anche confermato “la voglia di voler instaurare qualcosa di nuovo in primis da uomo ed uomo e poi magari anche da padre in figlio“. Secondo il bel giovane “la volontà c’è“.

Come continuerà il rapporto fra Walter Zenga ed i suoi due figli? Di certo avranno modo di chiarire al di fuori. Ma siamo sicuri che sia finita qui?