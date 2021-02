È morto Billy Brown, il patriarca di Una famiglia fuori dal mondo, protagonista di 12 stagioni televisive. L’annuncio arriva dal figlio Bear

È morto Billy Brown, il capofamiglia di Una famiglia fuori dal mondo, un format che ha avuto molto successo anche nel nostro paese. Aveva 68 anni e l’annuncio arriva direttamente da suo figlio Bear: “Tutta la nostra famiglia è molto affranta per il suo decesso. Era il nostro migliore amico, padre, nonno e marito meraviglioso. Ci mancherà moltissimo”.

Billy era, insieme al resto della famiglia, il protagonista della nota serie di successo, arrivata addirittura alla dodicesima stagione. Il titolo originale del reality è Alaskan Bush People. E’ morto a causa di un attacco cardiaco nella giornata di domenica. Sulla pagina ufficiale Instagram dello show c’è un post dedicato a lui: “Ha vissuto come voleva, ci ha insegnato a vivere”.

Billy Brown, la carriera

Billy Brown era un cacciatore e un pescatore. E’ cresciuto in Texas e all’età di 16 anni perde suo padre, sua madre e sua sorella a causa di un incidente aereo. L’evento segna inevitabilmente il resto della sua vita. Dopo aver conosciuto la moglie Ami, decide dunque di trasferirsi in Alaska dove crea la sua famiglia, composta da cinque figli e due figlie.

Nel 2014 diventa famoso in tutto il mondo grazie ad uno show televisivo intitolato Alaskan Bush People. Negli Stati Uniti la serie è stata suddivisa in quattro stagioni, mentre per il mercato europeo sono dodici. Il nome dello spettacolo in Italia è Una famiglia fuori dal mondo ed è andato in onda fino al 2019 su Discovery Channel.

Una famiglia fuori dal mondo, di cosa parla il format in onda su Discovery Channel

Una famiglia fuori dal mondo è un format di successo in onda su Discovery Channel. Ma cos’è esattamente questo programma, di cosa tratta? Per chi non l’ha mai visto, stiamo parlando di un vero e proprio reality, girato negli Stati Uniti d’America. La prima messa in onda è stata il 6 maggio del 2014 ed ha riscosso subito un notevole successo.

Il programma è ambientato in Alaska e racconta la vita di tutti i giorni della famiglia Brown, composta da nove persone. La serie è andata in onda fino al 2019, quando è stata sospesa. Billy Brown era il capofamiglia, insieme a lui vivevano sua moglie Ami e ben sette figli: Matt Brown, Joshua “Bam Bam” Brown, Bear Brown, Gabe Brown, Noah Brown, Snowbird Brown, Rain Brown.

Nel corso delle varie stagioni, la famiglia Brown ha vissuto diverse peripezie, a volte anche legali. Nel 2014, infatti, il Dipartimento delle Entrate dell’Alaska, li ha accusati di alcune irregolarità sulla costruzione della loro abitazione, avvenute tra il 2009 e il 2012. La famiglia Brown ha patteggiato nel 2015 per aver mentito su alcune autocertificazioni. La condanna fu una multa di 21 mila dollari e 30 giorni di arresti domiciliari per Billy e Joshua Brown.

La messa in onda dell’ultima stagione, ad oggi, è ancora inedita in Italia. E’ probabile che la morte di Billy Brown possa anticipare la programmazione televisiva, al momento prevista per la prossima estate. In questo momento Discovery Channel non ha ancora comunicato nulla a riguardo ma potrebbero arrivare novità già nei prossimi giorni.