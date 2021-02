Roma: Nicolò Zaniolo è guarito dal Covid ed è pronto a tornare in campo. Lo ha annunciato attraverso un post su Instagram: “Sono tornato”

Sembra rivedere la luce in fondo al tunnel Nicolò Zaniolo, centrocampista talentuoso della Roma fermo da diversi mesi a causa di un infortunio e, recentemente, anche a causa del Covid-19. Il calciatore giallorosso ha annunciato attraverso il proprio profilo Instagram di essere negativo al tampone. Tornerà presto a disposizione del tecnico Paulo Fonseca.

Zaniolo aveva scoperto di essere positivo al coronavirus il 18 gennaio, quindi già da oggi avrebbe comunque potuto riprendere gli allenamenti. Dopo 21 giorni, infatti, il Comitato Tecnico Scientifico consente di uscire anche a chi è ancora positivo al tampone. Secondo la scienza, dopo tre settimane la carica virale è praticamente nulla, nonostante la positività.

In questo caso Zaniolo, come è accaduto anche ad altri calciatori di altre squadre, avrebbe potuto allenarsi senza essere però a stretto contatto con il resto del gruppo. La notizia della negatività al Covid è un sollievo, perché il giovane talento romanista potrà riprendere gli allenamenti e recuperare dopo il lungo stop. Nicolò Zaniolo non ha ancora debuttato in questa stagione a causa di un infortunio al ginocchio.

Zaniolo torna in gruppo. Fonseca valuta i progressi di alcuni calciatori

Nicolò Zaniolo è finalmente pronto a tornare in campo dopo il lunghissimo stop a causa della rottura del crociato. Il talento classe ’99 della Roma, infatti, si era infortunato lo scorso 7 settembre ed è fermo da cinque mesi. La positività al Covid ha prolungato i tempi di recupero. Adesso sta per tornare ad allenarsi ma ci vorrà ancora qualche settimana per poterlo rivedere in campo.

Zaniolo non ha ancora giocato un minuto nel corso di questa stagione e ha già avuto un infortunio grave durante la sua breve carriera. Il 13 gennaio 2020 aveva avuto un altro brutto infortunio, sempre al legamento crociato. Anche in quel caso lo stop era stato molto lungo, poi il ritorno in campo e il secondo infortunio. Un autentico calvario che pare sia giunto al termine.

Anche Roberto Mancini, c.t. della Nazionale Italiana esulta. Zaniolo, infatti, potrebbe essere convocato per i prossimi Europei se dovesse dimostrare di essere in buona forma. La sua classe e la sua duttilità tattica potrebbero essere molto importanti per l’Italia. Può essere impiegato ovunque, sia a centrocampo che in attacco.

Ed è proprio l’attacco il principale pensiero di Paulo Fonseca, tecnico portoghese della Roma, sicuramente felicissimo di recuperare Zaniolo ma attualmente alle prese con le condizioni fisiche di Pedro ed El Shaarawy. Per lo spagnolo pare che il problema muscolare, che lo tiene lontano dal campo da oltre un mese, sia passato.

L’ex attaccante del Barcellona dovrebbe tornare a lavorare con i compagni entro la fine di questa settimana. E’ difficile che possa essere convocato già in vista del match contro l’Udinese, più probabile rivederlo nell’incontro di Europa League contro il Braga, previsto per il 18 febbraio. Fonseca preferisce non forzare i tempi adesso, per evitare altri infortuni.

Sta per tornare in campo anche il nuovo acquisto Stephan El Shaarawy. Il ‘Faraone’ è tornato alla Roma durante l’ultima sessione di mercato ma non è ancora sceso in campo a causa della positività al Covid. Nonostante sia tornato negativo da qualche giorno, Fonseca ha voluto aspettare prima di gettarlo nella mischia.

El Shaarawy, infatti, non gioca una partita ufficiale dallo scorso agosto, quando militava ancora nel campionato cinese. Poi, a causa della sosta del campionato e il mancato accordo con altri club in estate, non ha potuto più allenarsi al 100%. Per questo la sua forma è ancora lontana da quella vista nella Capitale qualche anno fa. Pare però che con l’Udinese possa almeno accomodarsi in panchina. Deciderà il tecnico portoghese se concedergli uno spezzone di partita o rimandare ancora il suo (nuovo) debutto con la maglia giallorossa.