Jerome Boateng lascia il Mondiale per Club. Dopo la notizia del ritrovamento del cadavere di Kasia Lenhardt, ex fidanzata del calciatore, il difensore ha deciso di lasciare il ritiro di Doha.

La notizia ha sconvolto la Germania ed il mondo intero. Il cadavere della bellissima modella Kasia Lenhardt, 25 anni, è stato trovato nella sua casa di Berlino. La bellissima modella era appena uscita dalla relazione con il campione del Bayern Monaco, Jerome Boateng. I due avevano deciso di lasciarsi solo qualche giorno prima della sua partenza per gli Emirati Arabi, dove Jerome era ancora impegnato per le fasi finali del Mondiale per Club.

Il 2 febbraio in un post social il fratello del nostro Kevin Prince ha ufficializzato la rottura così: “Come è noto dai media, ho concluso la relazione con Kasia Lenhardt. D’ora in poi andremo per strade separate. È deplorevole, ma per la mia famiglia e per me è l’unica giusta” e poi continua: “Ho dovuto fare questo passo e tracciare una linea. Chiedo scusa a tutti quelli che ho ferito soprattutto con la mia ex ragazza Rebecca e i nostri figli. Anch’io sono deluso da me stesso. Un uomo deve assumersi la responsabilità e agire nell’interesse della sua famiglia e lo sto facendo ora. Auguro il meglio a Kasia”

Le ultime sulla morte di Kasia Lenhardt: “Riposa in pace. Tu persona meravigliosa”

La prematura ed inaspettata perdita ha portato Jerome a prendere la, immaginiamo sofferta, decisione di abbandonare la bolla del ritiro per tornare subito a casa e per questo sarà out per la finale che si disputerà il prossimo giovedì a Doha. Dalle ultime indiscrezioni la ragazza sarebbe stata trovata senza vita nel suo appartamento in centro a Berlino.

Non sembrano esserci segni di irruzione o violenza. Sulla vicenda c’è molto risebo e le notizie ufficiali scarseggiano ma l’ipotesi più accreditata è quella del suicidio. Tanti i saluti ed i messaggi di condoglianze, tra i più toccanti quello dell’amica e collega Sara Kulka : “Riposa in pace. Tu persona meravigliosa, mi manchi e mi sarebbe piaciuto dirti addio. Spero che tu trovi la tua pace ora e spero che la verità venga fuori ora, so quanto avresti voluto che fosse così. Non ti dimenticherò mai, non conosco nessuno che possa ridere come te. Condoglianze alla famiglia”