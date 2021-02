Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, tra alti e bassi, continuano la loro relazione dentro la casa. Il video divide i fans

Tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi è amore vero. La coppia, formatasi nella casa del Grande Fratello Vip dopo l’uscita di Elisabetta Gregoraci, nonostante i classici alti e bassi di ogni relazione, sembra continuare a gonfie vele.

Pochi giorni fa i due avevano avuto un litigio, con Pierpaolo che aveva accusato Giulia di non difenderlo abbastanza da tutte le malelingue che sostengono che lui non avesse mai voluto prendere una posizione abbastanza netta sulla storia in questione. Dopo la discussione, però, tutto sembra tornato alla normalità e la coppia sembra più affiatata che mai.

Ieri sera, inoltre, la storia si è arricchita di un nuovo particolare che farà felici tutti i sostenitori del duo “Prelemi”. Pierpaolo, infatti, si è avvicinato alla sua Giulia mentre tutti erano a tavola e le ha sussurrato qualcosa di dolce all’orecchio. In molti sono pronti a giurare che lui le abbia finalmente detto “Ti amo”.

La reazione di Giulia alle parole di Pierpaolo Pretelli

Come potete vedere nel video postato da un utente su Twitter, non è facile capire esattamente cosa abbia detto Pierpaolo a Giulia. Ma la reazione della ragazza, invece, è eloquente. La sua espressione sorridente fa capire che Giulia ha davvero apprezzato il gesto dell’ex velino, rispondendo con un candido “Adoro”.

Tuttavia i fans della coppia sono divisi sul contenuto della dichiarazione. Sono in tanti a domandarsi infatti perchè, se lui avesse detto “Ti amo”, la Salemi non abbia contraccambiato al gesto d’amore. Quel che è sicuro è che i due sembrano sempre più in sintonia e, con l’avvicinarsi di San Valentino, potrebbe arrivare anche una dichiarazione più palese.