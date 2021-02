Cattive notizie per gli amanti della musica italiana: oggi, 14 Febbraio 2021 ci ha lasciato Enrico Greppi, storico frontman della Bandabardò. Ecco cosa è successo.

La band, nata nel 1993 è una delle più famose nel panorama della musica italiana.

“Se mi rilasso, collasso” è stato uno dei tormentoni che tutti, prima o poi, si sono ritrovati a canticchiare almeno una volta nella vita!

Il gruppo, famosissimo in Italia, aveva da poco festeggiato i 25 anni di attività, con una grande festa tenutasi al Mandela Forum di Firenze, la loro città “natale”.

Oggi, però, purtroppo è arrivata la brutta notizia. Enrico Greppi ci ha lasciati.

Bandabardò, lutto per il mondo della musica: è morto Erriquez

“Ogni storia ha una sua vita e ogni vita ha mille storie.

La mia vita è stata musica che accade, incontri di popoli, magie, racconti, mille soli splendenti e vento in faccia.

Non ho rimorsi, non ho rimpianti, la mia vita è stata tutta un’avventura.

Finalmente, dopo tanto inutile errare, ho trovato la donna perfetta e l’ho sposata, rendendola mia per sempre, la mia compagna di vita, di viaggio e di sogni, la mia migliore amica, la mia donna, mia moglie Silvia a cui devo tanto, a cui devo tutto.

Sono padre felice di un figlio strepitoso, il migliore che si possa desiderare, con il sorriso più bello del mondo. Rocco.

Ho goduto abbestia con i migliori compagni potessi avere, la mia Banda del cuore, la nostra creatura meravigliosa dai mille colori.

In questo grande girotondo saluto e ringrazio tutti quelli che mi hanno amato e tutti quelli che ho amato, i nomi sono tanti, voi sapete chi.

Un abbraccio che circonda!

Aloha!!!”

Queste le parole con le quali Erriquez ha salutato il suo pubblico, i suoi amici e tutti coloro che gli hanno voluto bene.

Il messaggio, che compare sul sito ufficiale della band regala emozioni decisamente molto forti.

Enrico Greppi, in arte Erriquez, storico componente della band Bandabardò è morto questa mattina nella sua casa di Fievole.

A quanto pare il cantante, di soli 60 anni, aveva una malattia grave di cui, però, non aveva mai parlato ed alla quale, non aveva mai permesso di rovinare il suo rapporto con la musica e con l’arte.

In tutti questi anni di carriera, infatti, nessuno aveva mai sospettato che Erriquez, il volto e l’anima della Bandabardò, soffrisse di qualche malattia!

Il comunicato, arrivato stamattina tramite Francesca Barbaro, manager ed amico, ha colto il mondo della musica italiana di sorpresa.

“Il più scalcinato e improbabile accrocchio di musicisti irriverenti, fuori da qualsiasi legge di mercato e di tecniche di marketing, un controverso fenomeno destinato a cavalcare fino ad oggi una originale storia” così li aveva definiti Carlo Lucarelli.

Anche sul loro sito ufficiale, infatti, è possibile leggere una descrizione niente male:

“Il più scatenato, roboante e colorato gruppo folk italiano in attività”

Insomma, la Bandabardò è stata, però, una di quelle band che hanno fatto la “storia” della musica soprattutto italiana ed Enrico era sicuramente uno dei suoi volti più conosciuti.

Unanime il cordoglio, da parte di tantissime persone, famose o meno.

Le mode passano ma “Erriquez” no: il suo impegno nel sociale, la sua gentilezza ed il suo talento verranno ricordati da molti e per moltissimo tempo.

Riservato, solare, garbato: Enrico Greppi sarà per sempre un poeta, ricordato con affetto e gratitudine.