Dopo molte settimane è finalmente arrivata la decisione sul caos tamponi: deferito Lotito e il medico della Lazio Pulcini

La Lazio è di nuovo in fibrillazione per il caso tamponi relativo allo scorso ottobre. Proprio poco fa, infatti, la Procura Federale della FIGC ha reso note le sue decisioni in merito all’indagine che vedeva coinvolto il club biancoceleste.

Il procuratore federale Giuseppe Chinè ha appena deferito al tribunale federale nazionale Claudio Lotito ed i medici Ivo Pulcini e Fabio Rodia per violazione dei protocolli sanitari Figc anti-Covid. La vicenda, come ben ricorderete, riguarda la mancata comunicazione dei giocatori positivi sia in occasione delle gare di Champions League col Bruges e con lo Zenit, sia per quella di campionato contro il Torino.

La squadra della Capitale è stata inoltre deferita a titolo di responsabilità diretta, oggettiva e propria. Ed è questo punto che fa tremare tutti i tifosi biancocelesti: in questo caso, infatti, se non verranno smontate le accuse, la squadra rischia davvero grosso.

Lotito e Pulcini deferiti per i tamponi: cosa rischia la Lazio

Le violazioni del protocollo Covid della Figc contestate dalla Procura saranno dunque discusse ora davanti al Tribunale federale. Non sono bastate le memorie difensive del presidente Lotito presentate alla Procura per sciogliere i dubbi.

Alla società biancoceleste e ai responsabili sono state lanciate pesanti accuse: “non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme in materia di controlli sanitari e delle necessarie comunicazioni alle autorità sanitarie locali competenti”.

E se il dottor Pulcini ha dichiarato di sentirsi a posto con la coscienza, non possono dormire sonni tranquilli i tifosi della Lazio. Il Tribunale federale potrebbe infatti comminare una sanzione pesante: nella migliore delle ipotesi, un’ammenda; nella peggiore, retrocessione e esclusione dal campionato.