Come ogni giorni arriva l’appuntamento con il bollettino del Ministero della Salute e della Protezione Civile: tutti i numeri del contagio



I numeri ufficiali forniti dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute aiutano tutti i giorni a fornire la fotografia sulla pandemia da Coronavirus nel nostro Paese. Noi di InstaNews ve li forniamo in tempo reale.

Ogni giorno puntuale verso le 17, da diversi mesi, la Protezione Civile fornisce i dati del bollettino legato ai numeri dei casi di Covid-19. Per leggere il bollettino completo con tutti i numeri del 20 febbraio potete cliccare qui.

Tutti i dati del contagio di oggi, 21 febbraio 2021

Totale casi: 13.452 contagiati

Morti: 232

Tamponi: 250.986

Dimessi/Guariti: .946 guariti

Ricoverati: +79

Terapie intensive: +31

Tasso di positività: 5,4% (+0,5%)

Vaccinati totali: 3.456.292 Scendiamo nel dettaglio con i dati relativi ad ogni singola regione. Qui di seguito la tabella complessiva e vediamo anche quella dei singoli territori che mostra l’aumento o la diminuzione dei contagi rispetto ai dati del giorno precedente.

Lombardia: +2.514

Veneto: +718

Piemonte: +802

Campania: +1.658

Emilia Romagna: +1.852

Lazio: +1.048

Toscana: +968

Sicilia: +411

Puglia: +758

Liguria: +266

Friuli Venezia Giulia: +284

Marche: +488

Abruzzo: +503

Sardegna: +33

P.A. Bolzano: +313

Umbria: +270

Calabria: +170

P.A. Trento: +259

Basilicata: +65

Molise: +67

Valle d’Aosta: +5

Da oggi altre tre regioni in zona arancione e nessuna che merita di passare in zona bianca: ecco i colori dell’Italia

Da oggi, 21 febbraio, sono attive scattate da oggi le nuove zone colorate per tre regioni passate da gialle ad arancioni. Si tratta di Campania Emilia, Romagna e Molise retrocesse in particolare per la diffusione delle diverse varianti del Covid. Non è invece prevista al momento alcuna fascia rossa, anche se l’Umbria e la Provincia di Bolzano ne hanno già attivate a livello locale.

In zona arancione sono rimaste Toscana, Umbria, Abruzzo, Liguria, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, più Campania, Emilia Romagna e Molise. In zona gialla invece Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia e Veneto e Valle Aosta che non è ancora in zona bianca.