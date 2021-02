GF Vip, crollo psichico per Dayane Mello dopo i furiosi litigi dei giorni scorsi contro Giulia Salemi e Rosalinda Cannavò. La modella brasiliana è in grossa crisi e il suo agente interviene per difenderla

Nella casa del GF Vip momento di estrema difficoltà per la modella brasiliana Dayane Mello, già finalista del Grande Fratello Vip. Sabato notte la ragazza ha avuto un vero e proprio crollo psichico. Un pianto ininterrotto e smodato, dal quale non riusciva a riprendersi. I suoi compagni sono intervenuti per aiutarla, ma la donna ha trascorso dei momenti molto difficili. Probabilmente, il motivo va ricercato nelle furiose litigate che la Mello ha avuto con le sue (ex?) amiche Rosalinda Cannavò e Giulia Salemi, oggi eliminata.

Litigi e discussioni che sono stati protagonisti anche nella diretta di venerdì scorso. E la difficile situazione di Dayane, che di recente ha perso il fratello in Brasile, ha richiesto l’intervento della sua manager Paola Benegas, che tramite i social è intervenuta per chiedere un po’ di pace per la sua assistita. “Io davvero sono senza parole! Ma si può continuare a parlare in ogni angolo della casa così male per una persona che sta attraversando un lutto? Io sono schifata! Non riesco più a vedere la live, vedere Dayane Mello soffrire così, gente che parla alle sue spalle e il Grande Fratello che continua ad aizzare la situazione contro Dayane! Basta!”.

Dayane Mello crolla nella casa del GF Vip: la sua manager fa un appello agli autori

Questo il testo della “storia” pubblicata dalla donna, che poi ha aggiunto: “Sparlano h24 e lei non può difendersi! Noi vediamo tutto! Ti prego Paola Benegas facciamo qualcosa! Perché non si può più!Questa manipolazione è troppo negativa nei suoi confronti!”. La manager ha rivolto un appello agli autori affinché mostrassero i video delle “cattiverie” che le altre concorrenti avrebbero detto a proposito di Dayane.

“Grande fratello, domani sera fate vedere tutto quello che la gente dice alle spalle di Dayane, visto che (s)parlano di lei h24, non è giusto mostrare solo cose dette da Dayane e mai nulla detto dagli altri concorrenti ha subito un lutto da poco e la state facendo passare come un mostro, esponendola a un ulteriore stress psicologico assurdo! Spero che domani mostrate tutto perché la verità è un’altra! E te Grande Fratello lo sai molto bene! Due pesi e due misure! Adesso basta è ora di mostrare tutto”. Questo il contenuto di una serie di “storie” con il duro sfogo della manager a difesa della Mello, che è effettivamente apparsa molto turbata. Se ne parlerà più approfonditamente questa sera nella puntata in onda su Canale 5, come sempre condotta da Alfonso Signorini.